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川普砍防疫專家佛奇隨扈

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普廿四日表示，已八十四歲高齡的防疫專家佛奇應自費請維安人員保護。自川普廿日就任以來，已知有四位川普第一任的高官被他取消維安隨扈。

知情人士對路透指稱，提供佛奇的聯邦安全保護已取消。他在新冠疫情期間領導美國國家過敏與傳染病研究院，雖遭川普及其他許多共和黨人批評，但他抗疫的作為仍獲眾多公衛專家讚許。

即使新冠疫情已結束幾年，佛奇仍持續遭川普盟友、美國科技富豪馬斯克等人抨擊。前總統拜登在卸任前夕赦免佛奇等人，理由是擔心這些人會因某些政治動機而遭起訴。

川普在北卡羅來納州被記者問到此事時說，曾任公職的人，「你的維安隨扈就會在（卸任後的）某個時間點解除，你得明白自己無法永遠享有」；「我們也取消其他人的，你不能說因為曾替政府工作，那餘生就能享有維安保護」。

最先披露此事的美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，佛奇的維安是由美國國家衛生研究院提供。他二○二二年退休。接下來佛奇將自費請私人維安。

川普廿一日也表明，已撤銷他第一任的白宮國安顧問波頓、國務卿龐培歐和伊朗事務特使胡克的維安隨扈。被問到一旦佛奇或波頓遭遇不測，他應否為此負責時，川普答道「並不會，我當然不負這個責任。你知道他們都賺很多錢，可以自己聘僱保鑣保護安全」。

川普 疫情 美國

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