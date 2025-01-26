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美中外長 川普上任首通話

聯合報／ 記者陳政錄、編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿魯比歐（左圖）和中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅（右圖）廿四日通話，這是川普政府廿日上台後，美中外長首度通話。 （歐新社）
美國國務卿魯比歐（左圖）和中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅（右圖）廿四日通話，這是川普政府廿日上台後，美中外長首度通話。 （歐新社）

繼川習通話後，大陸外交部二十四日深夜通報，大陸外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通電話，王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必「慎重處理」，並罕見使用「好自為之」的嚴肅外交辭令寄語魯比歐。美國國務院發言人布魯斯說，魯比歐向對方表示，川普政府將追求促進美國利益，並以美國人民為優先的美中關係，並強調美國對區域盟友的承諾，並嚴重關切中國對台灣及南海的脅迫行動。

香港南華早報廿五日報導，美方和中國外交部的紀要，對台灣的記述有所不同，但美國國務院尚未回應置評請求。

北京願和川普政府進入正題

華爾街日報（ＷＳＪ）廿四日報導說，這是美國總統川普就任後，美中外長首度通話，也是北京願和川普政府「進入正題、言歸正傳」的一個跡象。魯比歐常嚴詞批評中國，他二○二○年川普第一任時與幾位美國官員一起兩度被中國制裁，時任中國外長也是王毅。此次通話顯示，北京準備繞過對他的制裁和他交往，此時也正值川普已展現與北京談判的意願，而非立刻發動貿易戰。

據中方發布，王毅重申中美本著相互尊重、和平共處、合作共贏推動中美關係穩定的原則，表示中方無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利。

涉台方面，王毅強調，「台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去」，和「美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義」。

王毅對魯比歐說「好自為之」

據中方發布，魯比歐稱，「美方不支持『台灣獨立』，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。」值得注意的是，王毅最後還對魯比歐說，「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用」。其中，「好自為之」是中方罕見的嚴厲外交辭令，過去曾對前任英國首相蘇納克、南韓總統尹錫悅使用。對此，有大陸官媒背景的公眾號牛彈琴、玉淵譚天昨均發文解讀，稱此說法「很直接」，代表中方並未忘記魯比歐過去的涉華言論，未來將「聽其言觀其行」，若有交鋒，「中國有的也會堅決頂回去」。

華爾街日報說，在中國外交部的紀要中，王毅告訴魯比歐要「好自為之」，但在新華社發布的英文版記述則無這些措詞。此一「技巧」顯示中國國家主席習近平想在試圖和川普政府打交道，與保持他對中國百姓的強人姿態間取得平衡。

我外交部指出，對於魯比歐與中國外長互動時，即表達美方嚴正關切中國持續脅迫台灣，外交部表示肯定與歡迎。

川普 王毅 美國

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