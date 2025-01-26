美國全面凍結對外援助 對台灣、烏克蘭軍援恐也喊卡

根據內部電報，在川普入主白宮當天下令暫停對外開發援助90天後，美國國務卿魯比歐已命令立即凍結幾乎所有現有外援計畫，並暫停提供新援助，等待評估這些計畫是否符合川普政策再做定奪。國務院現任及前任官員說，該項新指引似乎停止對台灣等美國主要盟友的援助。

這份電報由國務院對外援助辦公室草擬，魯比歐批准後發送至美國散布在全球的大使館。根據路透和英國金融時報等媒體取得的電報內容，美國高階官員即日起應確保在法律允許最大限度內，外援責任不會進一步增加，直到魯比歐在未來85天內評估後做出決定。至於現有外援部分，完成評估前也應立即勒令停止。

該電文還寫道，此舉旨在確保援外撥款不會重複、有效又符合川普的外交路線。美媒Politico報導，一位國務院現任官員及二位拜登政府官員說，對台灣、烏克蘭和約旦等美國盟友的援助似因此停止。

不過，魯比歐的命令特別豁免緊急糧食計畫，例如協助提供蘇丹數百萬人糧食的計畫，提供以色列和埃及的軍援也獲得豁免。

以色列每年約獲得33億美元外國軍援，埃及獲得13億美元左右。根據美國前總統拜登政府向國會提出的請求，2025年確認將獲得這類資金的其他國家有17個，台灣是其中之一。

美國在全球提供的外援比其他國家都來得多，2023年預算約600億美元，佔美國總預算約1%。由於評估期預估最久將持續85天，數百個外援合約可能空轉長達三個月。

國際難民組織主席柯寧戴克說：「這簡直瘋了，這麼做會鬧出人命。我的意思是，如果遵照電報內容執行，許多人會喪命。」

一名知情人士認為，川普的命令已違法，「凍結這些國際投資，會促使我們的國際合作夥伴尋找其他資金夥伴來填補缺口，例如美國競爭對手和敵人。如果這種違法凍結持續時間拉長，美國影響力將被取代。」

另一方面，美國內政部24日宣布，已將墨西哥灣正式改名為「美國灣」，阿拉斯加德納利山（Denali）也改回麥肯尼山（Mount McKinley）。不過，儘管川普能命令美國地質調查局調整標示墨西哥灣的方式，這類名稱調整不太可能獲得國際承認。