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川普計畫大規模驅逐非法移民 可能讓宏國更靠攏北京

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報廿四日報導，美國總統川普計畫大規模驅逐非法移民，許多拉丁美洲國家悶不吭聲或謹慎回應，但中美洲小國宏都拉斯立場相對強硬，指稱川普的移民遣返計畫可能讓宏國更靠攏中國大陸。

美軍軍機廿四日已執行兩次移民遣返任務，各將約八十名移民送到瓜地馬拉。一位美國官員說，這是美國軍機近年首次用來遣返移民。美墨二國官員說，美軍一架Ｃ-17運輸機原計畫載移民降落墨國，但墨方拒絕。

宏國外長雷依納上周在電視訪問說，美國雖提供宏國重要協助，但宏國和中國等其他國家已愈走愈近。川普一就任就簽署幾道行政命令，旨在封閉美墨邊境、驅逐移民並削減對外援助；宏國官員說，這類舉措恐將宏國推向中國。

宏國總統卡斯楚一月稍早提醒，若川普政府執行廣泛遣返，可能會請美軍從宏國一座營運數十年的大型空軍基地撤離。

宏國副外長賈西亞則說，宏國試圖阻止川普的大規模遣返政策並保護在美宏都拉斯人，比其他拉美國家對美國更直言不諱。他說，宏國盼與川普政府商討遣返計畫，「我方擔憂的是我們不能一次容納這麼多人」，以免不堪負荷並引發社會問題。

川普 移民 美國

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