聽新聞
0:00 / 0:00

能源價格及俄烏戰爭 普亭：準備好與川普談

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

美媒Politico廿四日報導，俄羅斯總統普亭同日接受俄國電視台「俄羅斯廿四台」訪問時說，對與川普見面持開放態度，「冷靜地」談論能源價格及俄烏戰爭。

普亭對該電視台的記者札魯賓提到，「我們最好基於現今的現實，就美俄都感興趣的所有領域冷靜地討論」；「我們（俄國）準備好了。但我再說一遍，這當然主要取決於當前美國政府的決定和選擇」。

普亭並形容川普「聰明」又「務實」，預料川普不會做出損害美國經濟的決定。普亭還說，「我一直和（美國）目前的總統有著講究實效、務實甚至信任的關係」，「我也不得不同意，若（川普）他二○二○年（美國總統大選）的勝選沒被偷走，那二○二二年的烏克蘭危機可能就不會發生」。

俄國獨立媒體「梅杜扎」報導稱，普亭既宣稱認同川普前述的說法，並暗示莫斯科從未拒絕與美國政府接觸，拜登政府不願接觸可不是俄方的錯，「我可是一直和川普保持良好關係」。

川普 普亭 美國

延伸閱讀

川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策

認同川普？普亭點頭喊「願談烏克蘭問題」 澤倫斯基急發聲：試圖操縱

放有薪假？川普結束多元包容政策 開始解僱DEI員工

川普上任後首會紐森「釋善意」 加州勘災提出聯邦補助2條件

相關新聞

美中外長 川普上任首通話

繼川習通話後，大陸外交部二十四日深夜通報，大陸外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通電話，王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，...

王毅要魯比歐「好自為之」 美聯社：衝著他過去言行而來

針對大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通電話，提到要對方「好自為之」，中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，魯比歐因過去「...

改魯比歐譯名自我解套？ 陸外交部：更重要的是英文名字

魯比歐（大陸原譯盧比奧）出任美國國務卿後，大陸改譯成魯比奧，前晚他與大陸外長王毅進行首次美中外長通話，屬意料之中，又是「...

美凍結對外援助 台灣恐受影響

路透等外媒廿四日報導，美國總統川普就任後下令全面檢視對外援助分配，國務院廿四日即發布電文，宣布凍結現有對外援助，並暫停新...

川普談格陵蘭 「徹底嚇壞丹麥人」

英國金融時報廿四日引述五位現任及前任歐洲官員報導，美國總統川普十五日還未上任時，就與丹麥總理佛瑞德里克森通話，並就美國接...

川普會紐森 勘災加州野火

美國總統川普廿四日搭空軍一號抵洛杉磯到野火災區勘災，民主黨籍加州州長紐森在停機坪迎接。川普說二人將討論一起解決問題。二人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。