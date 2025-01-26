能源價格及俄烏戰爭 普亭：準備好與川普談

美媒Politico廿四日報導，俄羅斯總統普亭同日接受俄國電視台「俄羅斯廿四台」訪問時說，對與川普見面持開放態度，「冷靜地」談論能源價格及俄烏戰爭。

普亭對該電視台的記者札魯賓提到，「我們最好基於現今的現實，就美俄都感興趣的所有領域冷靜地討論」；「我們（俄國）準備好了。但我再說一遍，這當然主要取決於當前美國政府的決定和選擇」。

普亭並形容川普「聰明」又「務實」，預料川普不會做出損害美國經濟的決定。普亭還說，「我一直和（美國）目前的總統有著講究實效、務實甚至信任的關係」，「我也不得不同意，若（川普）他二○二○年（美國總統大選）的勝選沒被偷走，那二○二二年的烏克蘭危機可能就不會發生」。

俄國獨立媒體「梅杜扎」報導稱，普亭既宣稱認同川普前述的說法，並暗示莫斯科從未拒絕與美國政府接觸，拜登政府不願接觸可不是俄方的錯，「我可是一直和川普保持良好關係」。