改魯比歐譯名自我解套？ 陸外交部：更重要的是英文名字

魯比歐（大陸原譯盧比奧）出任美國國務卿後，大陸改譯成魯比奧，前晚他與大陸外長王毅進行首次美中外長通話，屬意料之中，又是「意料之外」。魯比歐曾兩度被中方制裁，大陸也未明確採取方式「解套」，但有分析指，數天前的川習通話，應已掃清了這個障礙。

魯比歐現年五十三歲，父母為古巴移民，過去擔任佛羅里達州眾議院議員、佛州聯邦參議員，二○二○年因譴責中共對新疆維吾爾族人，和香港反送中抗爭的鎮壓行動，被兩度列入制裁名單，明定措施包括凍結魯比歐於中國大陸的資產，他和家人均不得進入中國大陸和港澳等。

因此，在魯比歐上任美國務卿前，外界就曾關注中方制裁會影響北京當局和川普新政府的外交接觸。對於中方是否考慮解除制裁，大陸外交部發言人郭嘉昆廿一日被外媒詢問時表示，「中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸」。

隔一天，就大陸外交部新聞稿將原譯名「盧比奧」，改為「魯比奧」，再掀北京「自我解套」的討論。不過，大陸外交部發言人毛寧對媒體回應說，「與中文譯名相比，更重要的是他的英文名字」，並指「中方制裁針對的是損害中國正當利益的言行」。

香港01報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪表示，在中美關係以友善為優先的氣氛下，若中方決定邀請魯比歐訪問中國大陸，中方為魯比歐解除制裁是輕而易舉的。

另有大陸學者分析指，川普上台前，美媒就曾報導，團隊已經透過特定渠道和中方接觸，加上日前的川習通話，應該已掃清了障礙，此外，王毅在通話中除重申中方紅線，也要求魯比歐「好自為之」，和魯比歐「美方不支持『台灣獨立』」等對台論述，都彰顯中方站穩立場、設下但書，和美官員自身的立場轉變。