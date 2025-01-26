王毅要魯比歐「好自為之」 美聯社：衝著他過去言行而來

針對大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通電話，提到要對方「好自為之」，中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，魯比歐因過去「錯誤的對華立場和言論」受到中方制裁，所謂「好自為之」的意思，是指他做為美國國務卿，不得不跟中國大陸打交道，因此就中方立場，「只要他改變先前錯誤的立場」，中方還是願意和他打交道的。

美聯社廿五日報導則稱，「好自為之」是中文慣用語中，老師或老闆通常用來警告學生或員工的說法，要他們好好表現並為自己的行為負責。魯比歐擔任聯邦參議員時，常直言不諱地批評中國及其人權紀錄，因此用這個慣用語似乎就是衝著他過去的這類言行而來。

查閱過往大陸外交部的表態，曾對兩位他國元首使用「好自為之」，一次是二○二三年十一月，就韓國總統尹錫悅、時任英國首相蘇納克簽訂「唐寧街協議」提及台海問題，大陸外交部警告「謹言慎行，好自為之」。此外，二○二一年五月和二○二四年三月，大陸外交部也曾分別就日歐聯合聲明談及台海、韓國外交部對南海問題的表態，使用「好自為之」來回應。

值得注意的是，對於這一罕見的嚴厲措辭，此次中外出現英文翻譯大不同的情況。據大陸外交部英文版新聞稿，「好自為之」譯為「act accordingly」，表示行動上要守規矩。而大陸官方媒體中國日報、新華社翻譯成「make the right decisions」，（希望魯）做出正確的決定，偏向「提醒」意味。

另一方面，路透等外媒報導翻譯為「conduct yourself well」，即王毅要求魯比歐「做好自己」，似乎更為直接。

昨有公眾號牛彈琴、玉淵譚天等接連發文，指稱要幫助美方理解「好自為之」，表示中方的潛台詞是，中美兩個大國關係世界，「若堅持反華立場，到時候有什麼後果，你看著辦吧」，但也有稱，意在寄語魯比歐，「聽其言觀其行」。