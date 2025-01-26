聽新聞
0:00 / 0:00

川普談格陵蘭 「徹底嚇壞丹麥人」

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導
英媒報導稱，丹麥總理佛瑞德里克森（右）曾與美國總統川普（左）就任前幾天，在電話中就格陵蘭起爭執。 （法新社、歐新社）
英媒報導稱，丹麥總理佛瑞德里克森（右）曾與美國總統川普（左）就任前幾天，在電話中就格陵蘭起爭執。 （法新社、歐新社）

英國金融時報廿四日引述五位現任及前任歐洲官員報導，美國總統川普十五日還未上任時，就與丹麥總理佛瑞德里克森通話，並就美國接管格陵蘭大吵，川普還以關稅威脅。美國國務卿魯比歐廿四日則與丹麥外長通話，丹麥同意與美方商討北極問題。

前述川、佛森通話共四十五分鐘，一位歐洲官員形容氣氛「火爆、很糟糕」。許多歐洲官員此前希望，川普尋求掌控丹麥自治領地格陵蘭只是談判策略，但該通話令歐洲各國覺得要認真看待。川普曾稱不排除動武或用經濟力量逼丹麥交出該島。

消息人士向金融時報說，川普「很堅定」，像朝丹麥潑一盆冷水。儘管佛瑞德里克森提議增加格陵蘭與美國在軍事基地和自然資源開發上的合作，但川普仍咄咄逼人，並提出很具體的威脅措施，例如對哪些丹麥輸美商品加徵關稅。丹麥官員說，該通話「徹底嚇壞」丹麥人，他們現在處於「危機處理模式」。

白宮國安會發言人休斯說，川普已表明格陵蘭的安全對美國很重要，「因為中國大陸和俄羅斯在整個北極進行大量投資」，川普不僅致力保護美國在北極的利益，也努力與格陵蘭合作確保雙贏共榮。

美國國務院廿四日說，魯比歐當天在與丹麥外長拉斯穆森的通話重申兩國關係強健。丹麥外交部聲明，二人交談廿分鐘論及烏克蘭、歐洲安全和中東，氣氛良好並富建設性；北極安全問題不在議程內，但同意日後丹麥、美國和格陵蘭將就此共商。

另據德國媒體廿五日報導，歐盟軍事委員會主席布利格爾說，由於川普對格陵蘭感興趣，未來考慮讓歐盟在該島駐軍很合理；隨著氣候變遷加劇北極冰層融化，可能在俄中之間引發緊張。

丹麥 川普 美國

延伸閱讀

川普2.0首周美債市淡定 市場下周觀望「三角謎題」怎解、Fed決策

認同川普？普亭點頭喊「願談烏克蘭問題」 澤倫斯基急發聲：試圖操縱

一口氣開除17人！川普午夜「大規模屠殺」 多部門主管嚇收解僱通知

放有薪假？川普結束多元包容政策 開始解僱DEI員工

相關新聞

美中外長 川普上任首通話

繼川習通話後，大陸外交部二十四日深夜通報，大陸外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通電話，王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，...

王毅要魯比歐「好自為之」 美聯社：衝著他過去言行而來

針對大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通電話，提到要對方「好自為之」，中國人民大學國際關係學院教授王義桅表示，魯比歐因過去「...

改魯比歐譯名自我解套？ 陸外交部：更重要的是英文名字

魯比歐（大陸原譯盧比奧）出任美國國務卿後，大陸改譯成魯比奧，前晚他與大陸外長王毅進行首次美中外長通話，屬意料之中，又是「...

美凍結對外援助 台灣恐受影響

路透等外媒廿四日報導，美國總統川普就任後下令全面檢視對外援助分配，國務院廿四日即發布電文，宣布凍結現有對外援助，並暫停新...

川普談格陵蘭 「徹底嚇壞丹麥人」

英國金融時報廿四日引述五位現任及前任歐洲官員報導，美國總統川普十五日還未上任時，就與丹麥總理佛瑞德里克森通話，並就美國接...

川普會紐森 勘災加州野火

美國總統川普廿四日搭空軍一號抵洛杉磯到野火災區勘災，民主黨籍加州州長紐森在停機坪迎接。川普說二人將討論一起解決問題。二人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。