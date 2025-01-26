直球對決 中美外長通話

（德國之聲中文網）根據中國外交部發布的新聞稿，在通話中中國外長王毅向美國國務卿盧比奧表示，雙方應本著相互尊重、合作共贏的原則，保持溝通、拓展合作，推動中美關系穩定、健康、永續發展。王毅也說：“希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。”而根據美國外交部新聞稿，盧比奧向王毅強調：川普政府將追求一種促進美國利益、並以美國人民為先的美中關系。

在台灣問題上，王毅重申台灣自古以來就是中國領土的一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去。他要求美國不能背棄在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出的承諾。

中國外交部新聞稿也提到，盧比奧向王毅表示：美方不支持台灣獨立，並且希望台灣問題“以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決”。

然而，在美國外交部發布的聲明中卻未提及盧比奧此番表述，僅稱“國務卿也強調了美國對本地區盟友的承諾，以及對中國在台灣和南海采取脅迫行動的嚴重關切”。

盧比奧對華立場強硬，他曾譴責中共當局對維吾爾人和香港民主抗爭的鎮壓，因此在2020年兩度被中國政府列入制裁名單。

同樣在周五，盧比奧與越南副總理兼外交部長裴青山通話時，表達了對於“中國在南海的侵略行為“的關注，並在結尾祝福裴青山新年快樂。然而，盡管中國也慶祝春節，但美國外交部新聞稿中卻沒有提到盧比奧對王毅表達祝福。

（綜合報道）

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