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一口氣開除17人！川普午夜「大規模屠殺」 多部門主管嚇收解僱通知
紐約時報與華盛頓郵報25日報導，多位知情人士表示，美國總統川普於24日晚間開除了17名督察長（Inspector General），此舉不只結束了為期一周、著重於效忠總統的聯邦官僚機構重大改組，也可能為川普將忠實支持者安插到此一關鍵職務鋪路。
督察長獲指派擔任聯邦機構內的監察人員，擁有調查權，以找出政府內部浪費、詐欺和濫權行為。知情人士表示，這些督察長接到白宮人事主管寄出的電郵通知，他們已被立即解僱。紐時與華郵指出，此次清洗有可能顛覆內部監察機構的傳統獨立性，而且似乎違反了聯邦法，即規定若有意解雇任何督察長，國會須收到30天通知。
遭開除的督察長涉及了聯邦政府部分最大的機構，包括國防部、國務院與運輸部等。其中一位知情人士表示，司法部督察長霍洛維茲（Michael E. Horowitz）並未受到影響。不過，被解職的督察長大部分是川普在第一任期任用的官員，讓他們大吃一驚。
其中一位被開除的督察長直言，「這是一場大規模屠殺，無論川普現在任命誰，都會被視為忠實支持者，而且破壞了整個體系」。
另一位被開除的督察長則說，新政府「不希望任何人在這個職位上具有獨立性」，並指督察長「完全做了總統說他想要的事情，即打擊詐欺、浪費和濫權，讓政府更有效率。開除我們的這麼多人毫無道理，與這些目標背道而馳」。
白宮幕僚沒有回應置評請求，麻州的民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）則發出聲明表示，「督察長負責根除政府浪費、詐欺、濫權與防止不當行為。川普總統正在拆解對其權力的制衡，為普遍的貪腐鋪道路」。
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