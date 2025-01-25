川普政府首度動用軍機驅逐非法移民！欲降落墨西哥傳遭拒

路透引述美國和墨西哥官員說法報導，在美國總統川普的命令下，美軍24日已開始動用運輸機將被拘留的移民遣送出境，但墨西哥政府拒絕美軍運輸機的降落請求。

路透報導，兩架美軍C-17運輸機24日已各載80名移民，自美國飛抵瓜地馬拉，但NBC報導，原定有一架運輸機要在墨西哥降落，但遭墨國政府拒絕，暫時挫敗川普政府的移民驅逐計畫。

目前尚不清楚墨國政府拒絕美軍運輸機降落的原因，但路透報導，這是自美國前總統艾森豪以來，美國首次使用軍機運送被遣返者。

對此美國國務院、五角大廈和墨西哥外交部未回應置評請求。

自從川普20日針對移民問題發布行政命令後，美軍已向美墨邊界增派1500名現役軍人。此外，五角大廈已表示，美軍將提供軍機，協助自德州及加州驅逐逾5000名被美國當局拘留的移民。

川普政府內政部稍早宣布，已正式將墨西哥灣更名為美國灣，加上川普一再次威脅要對墨西哥商品加徵25%關稅，美墨緊張局勢恐再升級。