川普回任「走線」斷 中國大陸民眾另闢蹊徑「潤」出國

川普回任美國總統，除了讓全球的政治領袖五味雜陳外，還有一些普通人的心裡是忐忑不安的。這些人，包括一群至今仍不放棄「潤」出中國，一心奔向「自由美利堅」的中國民眾。隨著川普的回鍋，他們奔向美國的大門，恐怕已經關上。

因此，這些中國民眾想「潤」出中國的動機，在當今中國無論政治、經濟前景都看不到明顯改變可能下，並沒有什麼改變。但是不是非以美國為目的地不可，非要用這幾年一度熱門但危險的「走線」方式前往美國，隨著「走線」大門逐漸關緊及川普（DonaldTrump）重返白宮，倒是有了一些轉變。

熟悉中國各式對外移民業務、包括「走線」的老洪告訴中央社記者，據他親自經手及了解，這半年多來，有的中國人轉而想先就近在泰國、馬來西亞落腳就好；也有人把日本列為新目標；部分人則鎖定美國的近鄰加拿大

及歐盟的西班牙作為目標。

老洪說，厄瓜多去年6月暫停對中國人入境免簽，如同斷掉了中國人「走線」進入美國的一塊跳板；加上川普挑起反移民情緒及他重新當選美國總統，不論美國還是墨西哥都開始緊縮及加強查緝非法移民，越來越多的「走線客」無法順利像先前般取得庇護，甚至還有人被遣送回中國，不但被開徵高額罰款，護照更直接被註銷。

「川普回來了，『走線』這條路，算是斷了」。老洪感嘆地說，去年美國總統大選，移民問題意外地成為熱門議題，川普更挑起了反移民情緒，拜登政府（Joe Biden）在備感壓力下，已經先掐緊了「走線」。川普一當選，美墨邊界就查得更嚴了，等於「未上任先預熱」。

事實上，在川普今年1月20日回任美國總統前，拜登政府從2024年6月起，就4次派遣能搭載逾300人的大型客機，將非法進入美國的中國移民遣返回國。而這4次遣返行動中，又有3次分布在同年10月、11月及12月，加快了遣返的速度。

不過，儘管「走線」看似斷了，其他的方式卻依然存在，只是風險也高了起來。

老洪表示，先前有一種較有財力者常用的方式是，先取得可多次進出日本的簽證，再從日本直飛墨西哥免簽入境，再伺機進入美國，省去了在叢林、沼澤裡冒險「走線」的危險，但費用超過2.5萬美元（約新台幣82.8萬元）。

然而，墨西哥如今也開始加強防堵，拒絕這類中國人入境。老洪說，他的一些「客戶」便因此滯留在日本，進退不得。到了川普1月20日上任前夕，這些「客戶」急得像熱鍋上的螞蟻，都想在川普上任前進入美國。還好，他讓客戶經由轉機改飛墨西哥的邊境城市，至少順利入境了，再想其他辦法進入美國。

那麼，不去美國，有替代選擇嗎？綜合老洪經手的案例及現有資訊，不少中國民眾就近選擇了泰國和馬來西亞，特別是馬來西亞有後來居上的趨勢。老洪表示，泰、馬入境相對容易，對移民的要求沒那麼高，生活適應也較容易。在美國「走線」潮漸消後，泰、馬成為中國民眾「潤」出國的新選擇。

但老洪說，馬來西亞後來居上，和泰國與中國簽有引渡協議有些關聯。前些年，有些涉及政治案件的中國民眾「潤」到泰國，卻差點在中國要求下引渡回國，加上中國安全單位在泰國布設的「耳目」一向眾多，也使得馬來西亞成為中國民眾「潤」出國的熱門標的。

印象中，日本的對外移民審查相對嚴格，一向不是對移民持開放態度的國家。但老洪表示，對中國的高收入人群來說，日本反而比美歐更受青睞，主要是日本政策上雖然一向排斥中國普通移民，但卻頗歡迎中國的投資型移民。因此，不想被「走線」、簽證折騰的中國高收入人群，日本成了「潤」出國的新選擇。

至於其他國家，老洪表示，先前「走線」受阻的中國人中，眼見美國關上大門，有些人選擇留在墨西哥打工。但墨西哥治安不佳，收入相對不高，這些人其實並沒有久居的打算，還是在等待機會進入美國，留在墨西哥其實是無奈的選擇。

老洪提到，傳統上是中國富人移民首選的加拿大，近來也有普通中國人採取逾期滯留尋求政治庇護的方式試圖留下。但加拿大近來也收緊了旅遊簽證發放，這和川普回鍋白宮不無關聯，這招是否還管用不無疑問；至於歐洲，移民門檻相對較低的西班牙，也是這幾年興起的中國移民標的，但歐洲反移民氣氛近年來明顯升高，也使一些中國人為之卻步。

「如果不是中國成了這副模樣，誰會一門心思離鄉背井，冒著風險『潤』出去呢？」老洪邊看著手上的各式移民案例，邊感嘆地說。