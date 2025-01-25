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路透曝美國務院暫時凍結對外援助 台灣、烏克蘭是否受影響尚未知

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

路透報導，由於美國總統川普下令全面檢視對外援助分配是否符合他的外交政策，美國國務院24日已發出電報，宣布凍結現有的對外援助，並暫停新援助。

路透看到的一份相關電報，是由國務院對外援助辦公室發出、並由國務卿魯比歐（Marco Rubio）批准，內容指出，除了對以色列和埃及的軍事援助豁免之外，對其他國家援助均暫時凍結。

報導指出，此舉可能導致數十億美元的救命資金因此中斷。美國是全球最大的援助捐贈國，2023財年共提供了720億美元的對外援助。

川普20日上任數小時後，就下令將對外發展援助暫停90天，以全面審查這項援助的效果，以及是否與他的外交政策一致。不過當時尚不清楚暫停援助的具體範圍。

美國國務院的電報則明確指出，即日起外交高官「應確保在法律允許的最大範圍內，停止對外援助的新承諾」，直到魯比歐完成檢視並作出決定。

電報還指出，即使是目前已在進行中的對外援助，也應該立刻凍結，直至魯比歐完成檢視。

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