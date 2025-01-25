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來真的！川普政府宣布：墨西哥灣正式更名為美洲灣
美國總統川普政府的內政部24日表示，已正式將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美洲灣」（Gulf of America），並將阿拉斯加第一高峰「德納利」（Denali）更名為「麥金利」（Mount McKinley）。
路透報導，美國總統川普20日就職數小時後就下令更名，這是一系列行政措施的一部分，以兌現他的競選承諾。
美國內政部發聲明中表示：「按照總統指示，墨西哥灣現在將正式被稱為『美洲灣』，而北美最高峰則再次被稱為『麥金利山』」。
阿拉斯加這座高聳的山峰以前被稱為「麥金利山」，以紀念美國前總統麥金利（William McKinley），不過1975年在阿拉斯加州的要求下，該山峰被重新命名為「德納利山」，這在原住民科育空族（Koyukon）的語言中意指「高聳」。
內政部說：「這些改變重申國家的承諾，保留美國的非凡文化遺產，並確保美國的後代子孫頌揚其英雄的遺贈和歷史資產。」
墨西哥總統曾表示，「墨西哥灣」這個名字是國際公認的，數百年前就一直被用作海上航行參考，因此新名字「美洲灣」不太可能受到國際承認。
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