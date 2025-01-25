美共和黨眾議員提案修憲 允許川普尋求第三任期
美國憲法第22號修正案規定，無論何人當選擔任總統職務不得超過兩次，但共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）今天提案修憲，得以讓總統川普尋求第三任期，即便此舉不太可能成功。
根據奧格茲辦公室新聞稿，奧格茲提出一項眾院聯合決議案，修憲允許任何總統在前兩個任期不連續的情況下連任第三屆。
奧格茲指出，他建議修改美國憲法第22號修正案（22nd Amendment），以表彰近年來「川普總統的決斷力領導」。
微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，這讓川普得以尋求連任，但有兩個連續任期的前總統歐巴馬（Barack Obama）卻不行。
根據美國「新聞週刊」（Newsweek），奧格茲不太可能成功，因為任何修憲案都須參眾兩院2/3表決通過，並經過全美50州中至少38州批准。（譯者：陳正健）1140124
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言