川普20日就任後 美中外長通話

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸外長王毅。歐新社
中國大陸外長王毅。歐新社

中國大陸官媒新華社廿四日深夜報導，中共中央政治局委員兼中國外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通話。外媒同日則尚無相關報導。

王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，台灣自古以來就是中國領土一部分，「我們絕不允許將台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中，就奉行一中政策做出莊重承諾，不能背信棄義」。

王毅說，中國國家主席習近平十七日與美國總統川普進行重要通話，達成一系列共識。中美關係發展迎來新的重要節點。習近平全面闡述中國的對美政策，川普也給予積極回應，並表示期待和習近平保持良好關係，同時強調美中合作能解決全球很多問題。

王毅還說，美中元首為兩國關係指出方向、確立基調。雙方執政團隊要落實好二人的重要共識，本著相互尊重、和平共處及合作共贏原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，並找到新時期兩國正確相處之道。

王毅表示，中共的目標就是讓中國人民過上更好日子，為世人做出更大貢獻。「我們無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利」。

王毅認為大國要有大國的樣子，應承擔應盡的國際責任、應維護世界和平，應協助各國實現共同發展；「冀（魯比歐）你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平穩定發揮建設性作用」。

魯比歐則提到，美中都是偉大國家，美中關係是本世紀最重要的雙邊關係，將決定世界未來。美方願和中方坦誠溝通，妥處分歧，並以成熟和謹慎方式管理好雙邊關係，共同因應全球性挑戰、維護世界和平穩定。美方不支持「台獨」，也希望台灣問題以兩岸都能接受的方式和平解決。

王毅 美中關係

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