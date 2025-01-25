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川普拔龐培歐維安 前幕僚第3人

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普就任後隨即取消對第一任的國務卿龐培歐（右）和白宮國安顧問波頓（左）維安隨扈，使二人面臨被伊朗報復的危險。（路透）
美國總統川普就任後隨即取消對第一任的國務卿龐培歐（右）和白宮國安顧問波頓（左）維安隨扈，使二人面臨被伊朗報復的危險。（路透）

廿日就任的美國總統川普，已取消對他第一任的國務卿龐培歐及其首席幕僚、前伊朗政策特別代表胡克的維安。這兩人在川普首任對伊朗採取強硬立場，因此人身安全面臨威脅。

一位美國國會職員和一位知情人士對美聯社證實此事，但未多做解釋。二人指稱龐培歐及胡克是廿二日被告知他們的維安隨扈會取消，並自當晚十一時起生效。該報導稱，這是川普展開第二任沒幾天，就對他政敵動手的又一跡象。

川普廿一日也取消第一任的白宮國安顧問波頓安全許可與特勤維安。對此，波頓聲明「失望但不意外」。安全許可是有關特定人士接觸聯邦政府機密資訊或進入限制區域的權限。

川普在幾個月前就已對龐培歐不滿，並公開點名川普新政府沒有龐培歐的位子。川普本周也在社群媒體宣布開除胡克在華府智庫威爾遜國際學人中心的董事職位。

被問到為何決定撤銷對龐、胡二人的維安隨扈時，川普說「你想讓一群人終生保護另一群人嗎？我的意思是，凡事都有風險」。

川普第一任的二○一八年片面退出伊朗核協議後，龐培歐和胡克就成為美國對伊朗進行「極限施壓」措施的代表性人物。德黑蘭也將伊朗革命衛隊精銳的聖城部隊指揮官蘇雷曼尼二○二○年一月三日，在伊拉克巴格達國際機場遭擊殺歸咎這二人。

龐培歐及胡克二○二一年一月與川普同時卸任後，接任的拜登政府國務院就向二人提供外交安全局（ＤＳＳ）的廿四小時全天候保護，並按期延長維安措施。

伊朗 川普 龐培歐

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