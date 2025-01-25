向全球叫陣 川普：來美生產商品或付關稅

美國總統川普廿三日對瑞士達沃斯世界經濟論壇發表視訊演說，他對多國經濟領袖說，若不在美國生產商品，就會面臨數千億美元甚至數兆美元的關稅。

川普說，美國的公司稅率將調降至百分之十五，企業應到美國投資，否則將被徵高額關稅。他同時也表示，石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）應降低油價。

廿三日是川普廿日就任後，第一個對國際場合的演說，也勾勒出他就任後的國際經濟策略。他向企業界喊話，在川普新政府領導下，沒有任何地方比美國更適合設廠。百分之十五的公司稅率將是全球主要國家最低。而據美媒「財經內幕」報導，美國公司稅率現為百分之二十一。

川普說，「來美國生產，我們將給你全球最低的稅率之一」，不來也是企業自己的選擇，但「那就很簡單，你將不得不支付關稅」，關稅收入則將用於強化美國經濟並償還國債。

川普也批評歐盟關稅太高、監管太多，與美國貿易逆差太大。這對美國非常、非常不公平，川普說不會坐視不管。

被問到美國是否會保證對歐洲的天然氣供應時，川普說將與歐洲達成能源協議，並強調美國向歐盟輸送液化天然氣的重要性。川普早就強調將擴大開採石油和天然氣，並計畫大規模干預國際油市，並呼籲沙烏地阿拉伯等ＯＰＥＣ國家「降低石油成本」。

川普還說，油價跟俄烏戰爭有關，只要下跌，這場戰爭就會「馬上」結束，現在油價高到使這場戰爭還能繼續打下去（即俄國能靠大量出口石油牟利），某種程度上，「這對現在發生的事情（俄烏戰爭），要負很大責任」。