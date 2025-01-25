要求聯準會降息 川普：我比他們懂

美國總統川普廿三日表示，將要求聯準會（Fed）立即降息，他強調「我比（聯準會主席鮑爾）他們還懂利率」。華盛頓郵報報導稱，川普一上台就與向來保持獨立的美國央行重啟戰火。

川普以視訊方式對在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說，他透露將會要求（demand）聯準會調降利息。他說「油價下跌中，我會要求立刻降息」，而且全球也應跟隨美國降息。

該報導說，前述發言反映出川普第二任可能與聯準會主席鮑爾槓上。川普第一任公開談到利率問題時，就常帶有對鮑爾下指導棋的味道，引發民主黨人與經濟學者抨擊。鮑爾二○一八年獲川普任命出掌聯準會，但川普常批評鮑爾，尤其是二○一九年降息速度不夠快。

川普這番話傳遞的訊息，與他團隊的親近成員及幕僚口徑並不一致，這些人士包括對沖基金總裁出身的財長貝森特。貝森特日前在聯邦參院人事聽證會表明，聯準會做貨幣決策時應獨立運作，不受總統左右。

結束對世界經濟論壇的演說後，川普在白宮橢圓形辦公室答覆記者提問時說，他「適當時機」會找鮑爾談話。他也自認聯準會高官會聽他的話。

為了對抗高通膨，聯準會直至去年九月開始降息。基準利率目前在百分之四點二五至百分之四點五間。對許多消費者來說，至今尚未感受到聯準會降息對貸款造成的影響。房貸利率近幾個月甚至調高，據房貸抵押公司「房地美」統計，卅年期房貸利率上周已破百分之七。聯準會官員去年十二月已將今年預計的降息次數，從四次減至二次。

有聯準會高官日前暗示，未來降息將放慢腳步，原因是川普就任後落實他去年總統選戰期間開出的貿易和移民支票，諸如對美國貿易夥伴全面加徵高關稅，以及大規模遣返非法移民，這些政策已使美國經濟前景變得難以預測。

鮑爾表示，聯準會將依據對經濟最有利的判斷決定利率政策，並保持不受政治考量或外界壓力的影響。鮑爾等多位聯準會高官均已暗示，鑒於通膨依然僵固，有必要對進一步降息保持審慎，川普的政策恐推升物價。紐約聯準銀行總裁威廉斯上周也提及聯邦政府政策行動的不確定性，增加提供貨幣政策指引的難度。