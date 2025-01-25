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雷克里夫掌中情局 認為中是美最大對手

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國聯邦參議院廿三日通過總統川普提名的中情局（ＣＩＡ）局長雷克里夫人事案。他認為中國是美國最大的地緣政治競爭對手。

雷克里夫在川普第一任時曾任國家情報總監（ＤＮＩ），他認為美國在本世紀頭廿五年未能充分關注中國的看法，如今已廣獲接受。在對中國的情報工作上，他矢言就任後將以拜登政府ＣＩＡ局長伯恩斯的作為為基礎；伯恩斯任內創建中國任務中心，並增加情蒐中國的預算。

廿三日在參院以七十四票同意、廿五票不同意成為第廿七任局長的雷克里夫表示，ＣＩＡ在運用諸如人工智慧（ＡＩ）之類的技術上必須做得更好，以對抗包括俄羅斯及中國在內的對手和敵人，美國有必要增進情報能力並確保對美國公民權利的保障。

雷克里夫也認為俄國、伊朗、北韓與販毒集團、駭客團體及恐怖組織均對美國國安構成挑戰。但他有信心美國能對抗俄中。

雷克里夫在副總統范斯親自監誓下就任，范斯稱讚他是偉大的愛國者，也是川普信任的人。

伯恩斯 川普 美國公民

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