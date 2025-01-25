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台美免雙重課稅有參院版 加快立法進程
美國之音廿四日報導，聯邦參議院外委會及財政委員會廿三日聯合提出「美台加快免除雙重課稅法」，作為聯邦眾議院院會十五日通過的同名法案參院版。眾院當時以四百廿三票贊成、一票反對壓倒性表決通過。
參院兩個委員會旨在加快立法進程，好讓法案盡快進入表決程序，並提交總統川普簽署生效，以進一步推動美台經貿合作並減少雙重稅收負擔。
立法院長韓國瑜所率的台灣朝野立委代表團廿二日才離開華府，參院外委會主席里施就聲明他和外委會首席民主黨議員夏亨（Jeanne Shaheen）與財政委員會主席克雷波及該委員會首席民主黨議員懷登（Ron Widen）提出跨黨派立法，以免除對美台跨境投資的雙重課稅，並授權總統和台灣談判稅收協定，在更大範圍內免除雙重課稅。
里施及夏亨聯合聲明，「在我們期盼支持區域穩定並確保對美國經濟至關重要的供應鏈安全下，台灣是美國一個親近的朋友與夥伴」；台灣的獨特地位需獨特的稅收解決方式。
此法案在上屆美國國會未能完成立法，但本屆國會重新提出並加速推進。法案文本與其他快速立法項目已先經兩院協調達成一致版本，讓兩院能分別在辯論及投票程序後交由另一院審議表決。
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