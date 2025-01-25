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參眾兩院提案 促撤陸優惠貿易地位
美國眾院跨黨派議員廿三日提出「恢復貿易公平法案」，要求美國商務部和貿易代表撤銷中國大陸在美國的優惠貿易地位；參院跨黨派議員同日也提出參院版。
美國總統川普廿日以備忘錄要求，內閣評估有關給予中國永久正常貿易關係地位的立法後，共和黨籍聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾，與民主黨籍眾議員蘇奧齊共同提出前述法案。共和黨籍聯邦參議員柯頓及班克斯則共推該法案的參院版。
穆勒納爾聲明，美國給中國永久正常貿易關係使美國製造業為之耗盡，令美國易於遭「首要對手（中國）」的經濟脅迫，「這場賭博輸了」；新的「立法將保障美國國安，增強供應鏈韌性，並將製造業的就業機會帶回美國和我們的盟友」。中國駐美大使館尚未置評。
美國二○○○年批准給中國永久正常貿易關係，為其加入世貿組織（ＷＴＯ）鋪路。但美方發現中國政府在中國經濟中扮演重要角色，包括政府對戰略產業的巨額補貼，違反ＷＴＯ相關規則。
其實，川普第一任和拜登政府對中國徵收的一連串關稅，形同終止對中國的永久正常貿易關係待遇。
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