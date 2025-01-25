新政府第1個挫折…出生公民權限令遭擋 川普：當然會上訴

西雅圖聯邦法官考夫諾爾廿三日發布臨時限制令，禁止執行美國總統川普旨在限制「出生公民權」的行政命令十四天，在考夫諾爾聽取有關出生公民權是否合法與合憲的辯論期間，原定二月十九日生效的行政命令暫停執行。

華盛頓郵報報導說，這是川普新政府移民議程遇到的第一個挫折。八十四歲的考夫諾爾發布限制令，阻止美國政府推動終止無證移民和外國訪客子女的出生公民權，理由是該命令「公然違憲」，「令人難以置信」。

華盛頓州、亞利桑那州、伊利諾州和俄勒岡州這四州的州長是民主黨籍，考夫諾爾前述裁決是這四州檢察長聯合興訟的結果，他們主張川普廿日所簽的這道行政命令違反憲法第十四修正案。共和黨籍前總統雷根任命的考夫諾爾計畫二月六日再舉行聽證會。該修正案規定，凡在美國出生或歸化並受美國管轄者，任何人皆為美國及其居住州的公民。

民主黨籍華盛頓州檢察長布朗在社群媒體Ｘ寫道，「川普限制出生公民權（的行政命令）暫時停止，一位法官宣布全國性的暫時限制令」。

對此，川普在白宮橢圓形辦公室對記者說，「我們當然會提起上訴；（考夫諾爾）那個法官一點也不令人意外」。

由十八州和華府組成的原告聯盟在麻州提起類似訴訟，以及美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）等至少三個公民團體正各自提出相關訴訟。

另外，美媒Politico報導，馬里蘭州聯邦法官博爾曼廿三日召開半小時的電話會議，聽取司法部律師和五名懷孕移民質疑川普出生公民權行政命令及其生效時機的陳述。

法律專家認為，考夫諾爾未來幾天可能會延長臨時限制令或發布初步禁令，在法庭審理本案期間暫停執行該命令，而此一爭議性議題可能最終由聯邦最高法院裁定。

白宮廿三日則宣布，川普新政府已逮捕五百卅八名非法移民罪犯，還有數百人被軍機遣送出境；「史上最大規模驅逐（非法移民的）行動正順利進行，川普說到做到」。