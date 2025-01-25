川普：有信心藉由談判與北京達成協議 防止台灣遭入侵

福斯新聞廿三日播出美國總統川普專訪，他在受訪時表示，有信心藉由談判與北京達成協議，以防止台灣遭中國大陸入侵。

川普接受福斯新聞主持人尚漢尼提訪問時，形容中國是極具野心的國家，中國國家主席習近平則非常有野心，習近平「就像我朋友一樣」，兩人十七日的通話過程很順利，是很不錯又很友善的對話。

川普聲稱，他第一任時和習近平在新冠疫情爆發前，關係「非常好」，並坦言兩人在十七日通話前，也曾有其他溝通。被問到能否就台灣、美中貿易與習近平達成協議時，川普說「我辦得到。因為我們有他們想要的東西，我們有一桶金」。

川普指稱，美國處於有利地位，可阻止中國擴張領土；關稅將是他與中國達成協議的關鍵。美國對中國擁有一個非常強大的力量，那就是關稅，他們不想被課高關稅。中國從美國手中賺了很多錢，並藉此打造軍隊。

堅稱伊朗不能擁核武

至於伊朗，川普強調「那就另當別論，伊朗完全是另一回事」，是攸關宗教的交易，「非常危險」。他不願明言是否支持對伊朗核設施發動先制攻擊，但堅稱伊朗不能擁核。川普宣稱第一任結束前只差「不到一周」，就能和伊朗達成協議，並堅信（第二任）仍可敲定一項確保伊朗絕不會獲得核武的協議。

川普說，「要是你達成協議，有些方法能確保萬無一失；你必須查驗十次」；「要是他們有一枚（核彈頭），其他人會跟進，到頭來整件事就會搞砸」。

指金正恩是個聰明人

談到北韓領袖金正恩，川普說，金正恩是個「聰明人」，不是宗教狂熱分子，不像伊朗領導高層，自己會再次聯繫他，而且「他喜歡我」。韓國放送公社（ＫＢＳ）報導說，這番話顯示川普有意恢復和金正恩的對話。川普本周還對記者稱北韓是「擁核國」。南韓外交部廿四日回應，將就核武等北韓議題和美方密切合作。

川普廿三日也以視訊方式在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」重申，和習近平關係「非常好」；對今後四年的美中關係，川普說「我們想要的就是公平，只想要平等的條件。美中有龐大（貿易）逆差」。

希望很快能會晤普亭

川普在論壇上批評美國前總統拜登使情勢失控，拜登任內美中有一點一兆美元的逆差，「這太蠢了」，這是種不公平的關係，「我們有必要使之變得公平，不必變得多好，而是成為一種公平關係」。他還期待與中國合作愉快和相處融洽。中國駐美大使館廿三日聲明，北京願加強雙邊對話，妥善管控分歧，擴大互利合作。

對俄烏戰爭，川普則在該論壇提到，希望很快就能和俄羅斯總統普亭會面，好讓俄烏戰爭結束。他說，「我們想看到無核化；普亭的確喜歡削減核武的想法。我想我們會讓其他方跟進，中國也會跟上」。