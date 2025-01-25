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川普：有信心藉由談判與北京達成協議 防止台灣遭入侵

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統川普廿三日以視訊方式對瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，談到美中關係、關稅、利率、油價與俄烏戰爭等廣泛議題。（法新社）
美國總統川普廿三日以視訊方式對瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說，談到美中關係、關稅、利率、油價與俄烏戰爭等廣泛議題。（法新社）

福斯新聞廿三日播出美國總統川普專訪，他在受訪時表示，有信心藉由談判與北京達成協議，以防止台灣遭中國大陸入侵。

川普接受福斯新聞主持人尚漢尼提訪問時，形容中國是極具野心的國家，中國國家主席習近平則非常有野心，習近平「就像我朋友一樣」，兩人十七日的通話過程很順利，是很不錯又很友善的對話。

川普聲稱，他第一任時和習近平在新冠疫情爆發前，關係「非常好」，並坦言兩人在十七日通話前，也曾有其他溝通。被問到能否就台灣、美中貿易與習近平達成協議時，川普說「我辦得到。因為我們有他們想要的東西，我們有一桶金」。

川普指稱，美國處於有利地位，可阻止中國擴張領土；關稅將是他與中國達成協議的關鍵。美國對中國擁有一個非常強大的力量，那就是關稅，他們不想被課高關稅。中國從美國手中賺了很多錢，並藉此打造軍隊。

堅稱伊朗不能擁核武

至於伊朗，川普強調「那就另當別論，伊朗完全是另一回事」，是攸關宗教的交易，「非常危險」。他不願明言是否支持對伊朗核設施發動先制攻擊，但堅稱伊朗不能擁核。川普宣稱第一任結束前只差「不到一周」，就能和伊朗達成協議，並堅信（第二任）仍可敲定一項確保伊朗絕不會獲得核武的協議。

川普說，「要是你達成協議，有些方法能確保萬無一失；你必須查驗十次」；「要是他們有一枚（核彈頭），其他人會跟進，到頭來整件事就會搞砸」。

指金正恩是個聰明人

談到北韓領袖金正恩，川普說，金正恩是個「聰明人」，不是宗教狂熱分子，不像伊朗領導高層，自己會再次聯繫他，而且「他喜歡我」。韓國放送公社（ＫＢＳ）報導說，這番話顯示川普有意恢復和金正恩的對話。川普本周還對記者稱北韓是「擁核國」。南韓外交部廿四日回應，將就核武等北韓議題和美方密切合作。

川普廿三日也以視訊方式在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」重申，和習近平關係「非常好」；對今後四年的美中關係，川普說「我們想要的就是公平，只想要平等的條件。美中有龐大（貿易）逆差」。

希望很快能會晤普亭

川普在論壇上批評美國前總統拜登使情勢失控，拜登任內美中有一點一兆美元的逆差，「這太蠢了」，這是種不公平的關係，「我們有必要使之變得公平，不必變得多好，而是成為一種公平關係」。他還期待與中國合作愉快和相處融洽。中國駐美大使館廿三日聲明，北京願加強雙邊對話，妥善管控分歧，擴大互利合作。

對俄烏戰爭，川普則在該論壇提到，希望很快就能和俄羅斯總統普亭會面，好讓俄烏戰爭結束。他說，「我們想看到無核化；普亭的確喜歡削減核武的想法。我想我們會讓其他方跟進，中國也會跟上」。

伊朗 台灣議題 川普 美中關係 習近平

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