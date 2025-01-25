川普：寧可不用關稅對付中國大陸 追求公平競爭環境

美國總統川普表示，他寧可不必對中國大陸加徵關稅，為他繼續威脅採取行動之際，最新釋出的貿易鴿派訊號。他稍早在世界經濟論壇（WEF）表示，美中關係會「非常好」，但也必須「公平」，並表示若世界各地企業不在美國生產產品，就要繳納關稅，預示他將以關稅追求他認知的公平。

川普接受福斯新聞（Fox）訪談時表示，「我們對中國有個非常大的權力，就是關稅，他們不希望我們動用，我也寧可不要用到。不過，這是一個對中國極具威力的權力」。

他再度讚賞中國大陸及國家主席習近平，說習近平「就像我朋友」，兩人最近的通話「進行得很順利」，「這是一場很好、也友好的對話」，「在新冠疫情之前，我與他的關係非常好。他們是一個非常有抱負的國家，而他是一位非常有抱負的領袖」。

問到能否和中國針對公平貿易行為達成協議時，川普回答「我能辦到」。他也稱讚北韓領導人金正恩「是個聰明人」，計劃再度與金正恩接觸。

川普23日稍早在WEF年會發表視訊演說，被問到美中關係時表示，「我認為我們的關係會非常好」，我們要的只是公平，我們只想要公平的競爭環境，也不想占便宜，我們對中國一直是鉅額（貿易逆差）…對許多亞洲國家也是如此，我們不能、也不會繼續這樣下去」。

他也說，「我們期待與中國和睦相處，希望中國幫助我們終結戰爭，特別是俄烏戰爭」。他上任第二天已揚言，若中國大陸繼續讓芬太尼「湧入」美國，計劃2月1日起對大陸商品加徵10%的關稅，並重申，若俄國不結束烏克蘭戰爭，也將對俄國施以「大規模」關稅，並實施「重大」制裁。

川普還威脅將以關稅推動製造業回流美國，「我給世上所有企業的訊息非常簡單：來美國製造產品，我們將給你地表上數一數二低的稅率」，並承諾將為在美國製造產品的企業調降稅率，從21%降到15%，顯示他鐵了心要推動「美國優先」政策。

他說，「但如果你不在美國生產產品，這是你的權利，接著非常簡單，你將必須繳納關稅，一筆能為我們國庫進帳數千億、甚至數兆美元的關稅，用來強化我們的經濟和減輕債務」。

川普也表達對美歐貿易關係的不滿，「我們對歐洲有數千億美元的逆差，沒人對此感到開心，我們將採取行動」。他也進一步施壓北約，要求成員國提高國防支出。