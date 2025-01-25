川普促OPEC降油價、各國降息 望終結俄烏戰爭

美國總統川普23日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）年會上呼籲，沙烏地阿拉伯與石油輸出國家組織 （OPEC）應降低石油價格，世界各國央行也該在那之後「立刻」降息，他也希望盡快和俄羅斯總統普亭會面，以終結俄烏戰爭。

川普也說，「我將要求沙國與OPEC降低石油價格，你們應該壓低油價，老實說，我對他們沒在（去年11月總統）選前這麼做，感到意外」，「如果油價下跌，俄烏戰爭就可望立刻結束」，「你們必須終結這場戰爭」，「現在油價高到足以讓戰爭持續」。

他說，油價下跌後，他將「要求立刻降低利率，同樣地，世界各地的利率也應該下降，利率應該跟著我們（的步調）走」。

川普表示，希望儘快和普亭會面，終結俄烏戰爭，「這不是從經濟或任何論點出發，而是從上百萬條人命正被虛擲的起點出發」，「根據我聽到的，普亭想和我見面，我們將儘快動身」。

他先前和沙國王儲賓沙爾曼通話，賓沙爾曼已承諾未來四年在美國投資多達6,000億美元，但川普23日說，他將要求賓沙爾曼四捨五入到約1兆美元。

川普說，「美國擁有地表最多的石油和天然氣，我們將會動用」，「這不只將降低幾乎所有產品和服務的成本，也將讓美國成為製造業超級強權」。

他也宣揚以「良好而乾淨煤炭」供電給人工智慧（AI）資料中心的好處，表示他可能以緊急命令，加速興建新的核電廠。

現場也有一個插曲，在後續的問答時間，川普意外隔空向在場的美銀執行長莫尼罕開砲，斥責他限制和保守派客戶的業務往來，讓場面有些尷尬。