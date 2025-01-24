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億萬富豪入閣救政府？馬斯克最新民調曝光 美國民眾看法不一

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國億萬富豪馬斯克20日在總統川普的室內就職遊行活動發表談話。美聯社
美國億萬富豪馬斯克20日在總統川普的室內就職遊行活動發表談話。美聯社

美聯社報導，儘管美國民眾認為聯邦政府充斥貪腐、效率不足和繁文縟節，但他們不確定億萬富豪馬斯克是否為解決這些問題的合適人選。美國總統川普21日簽署行政命令，成立由億萬富豪馬斯克執掌的諮詢機構「政府效率部」，目的在大幅削減聯邦政府開支。

美聯社和NORC公共事務研究中心民調顯示，約29%的受訪者強烈贊成或部分贊成設立政府效率部，39%強烈反對或部分反對。民調也顯示，約12%的受訪者持中立態度，另有19回答不知道。不過，這份民調是在企業家拉馬斯瓦米被傳出將離開政府效率部前製作的，共訪問1147名美國成年人。

馬斯克似乎也不太受歡迎。民調指出，約52%的受訪者對馬斯克抱持負面看法，約36%對他抱持正面態度。此外，約六成受訪者認為，川普仰賴其家人和馬斯克提供關於政府政策的建議不太好。

川普 民調 美國 馬斯克

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