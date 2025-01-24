「大陸正在運營巴拿馬運河」 川普可以用武力奪回嗎？

（德國之聲中文網）「中國正在運營巴拿馬運河。而我們並沒有把運河交給中國，我們是交給了巴拿馬，現在我們將把它拿回來。」在周一（1月20日）的第二任期就職演說中，美國總統川普正式給出了要奪回巴拿馬運河的「最重要」的理由。

在美國各大主流媒體中，這個理由在很大程度上被忽略掉了。同樣被忽略的，還有川普當晚在白宮簽署總統行政令時，再次提及俄羅斯和中國通過格陵蘭島對國際安全的威脅：「到處都是俄羅斯的船只，到處都是中國的船只、軍艦，而且他們（丹麥）無法維護它。」

川普的領土擴張計劃中，還包括吞並加拿大，將其變為美國的第51州，以及將墨西哥灣更名為「美洲灣」。此二者雖然沒有明確提及中國和俄羅斯，但是維護國家安全也是一條重要的理由。

此前，川普在回答記者問題時表示，不會排除動用軍事力量取得巴拿馬運河和格陵蘭島的控制權。

已經有專家指出，川普的領土野心，不僅僅是脫口秀節目中的一個笑話，而是值得重視的政治議程。我想進一步指出，川普構想的美國、中國和俄羅斯之間的關系，或者說他、習近平和普京的之間關系，同樣是一個耐人詢問的嚴肅問題。

巴拿馬運河和TikTok

首先，川普聲稱中國和俄羅斯的勢力擴張，其描述並不准確，但也並非完全是信口開河。

2017年，巴拿馬結束了和台灣的外交關系，成為中國的正式邦交國。同年，巴拿馬成為首個與中國簽署共建「一帶一路」合作諒解備忘錄的拉美國家。此後，中國和巴拿馬的經濟合作突飛猛進。雖然目前中國通過巴拿馬運河的運輸量僅有美國的三分之一，但是已然是位居全球第二位。中國還與巴拿馬其他城市和港口存在廣泛的合作關系。

格陵蘭島亦非淨土。據報道，中國和俄羅斯正在積極擴大在北極地區的經濟和軍事影響力。俄羅斯導彈飛向美國的最短路線是通過北極和格陵蘭。中國自稱是「近北極國家」，將北極納入其「一帶一路」倡議，提出打造包括格陵蘭島在內的「冰上絲綢之路」。

但是，川普真的在意俄羅斯和中國的擴張嗎？他希望他一再聲稱「關系很好」的普京和習近平兩個獨裁者（以及他念念不忘的朝鮮獨裁者金正恩）垮台嗎？

讓人困惑的是，跟巴拿馬運河和格陵蘭島相比，中國政府通過TikTok對美國安全的威脅更加顯而易見，而且經過了美國國會和最高法院的認定——在美國已經通過法律要求TikTok「不賣就禁」之後，川普卻在再次上任的第一天就簽署行政命令，不惜對抗法律，要做TikTok的「拯救者」。

值得一提的是，TikTok案件的焦點不是言論自由，而是「數據收集」，以及其數據可能被專制政府掌控。

跟巴拿馬運河和格陵蘭島相比，香港的自由和台灣的獨立對美國的安全也更加顯而易見，但是川普在第一任期內眼睜睜看著中共全面摧毀香港的自由和繁榮，並多次表示美國對台灣保護的不確定性。

當年，在川普的工具箱中，關稅對中國經濟的影響其實雷聲大雨點小。跟隨後中共自己對中國私營企業的粗暴打壓以及疫情「清零」政策的嚴厲封鎖相比，關稅對中國經濟的破壞幾乎不值一提。

很多川普的支持者將他比作上世紀八十年代的美國總統裡根，並聲稱他將像裡根打敗蘇聯一樣擊敗對手。他們似乎忘了，裡根總統一再嘲笑蘇聯的專制制度，並高舉美國民主自由的旗幟，川普對此顯然沒有興趣，人們甚至發現他對獨裁者心向往之。

聲稱不惜使用武力侵吞鄰國，擴張領土，川普無疑是在和普京侵略烏克蘭、習近平威脅台灣以及金正恩恐嚇韓國互相唱和。

《一九八四》與「人類命運共同體」

我並非不知道川普是民主選舉產生的國家領導人，不能和習近平和普京相提並論。但是，如果以帝國擴張的方式讓某國更強大，誰都可能成為專制國家的「朋友」，准確地說，亦敵亦友。

人們在解讀奧威爾的小說《一九八四》的時候，多半聚焦於其對專制政權在一國之內所作所為的描述，洋國政府對本國公民的暴力脅迫、思想改造和結構性控制。這也的確是小說的重點。但是，我們不能忽略，奧威爾為這個極權國家的存在構想了一幅世界圖景。可以說，沒有這樣的世界圖景，就沒有專制政權的長期存在和「完美」運作。

小說中，整個世界被三個超級大國瓜分，即大洋國、歐亞國與東亞國。三個國家均實行高度集權統治，統治方法也大同小異：改造語言、篡改歷史、盯梢告密和囚禁酷刑等等。

還有一種統治手段不可或缺，那就是塑造外部敵人。「這三個超級國家永遠是拉一個打一個，與這個結盟，與那個交戰」「但是戰爭已不再象二十世紀初期幾十年那種的你死我活的毀滅性鬥爭，而是交戰雙方之間的目標有限的交鋒，因為雙方都沒有能力打敗對方，也沒有打仗的物質原因，更沒有任何真正意識形態上的分歧」，「三個超級國家中的任何一國都不可能被任何兩國的聯盟所絕對打敗」。

三個國家都實施仇恨教育，例如大洋國的仇恨周：「仇恨周已進行了六天，在這六天裡，天天是游行，演講、呼喊、歌唱、旗幟、標語、電影、蠟像、敲鼓、吹號、齊步前進、坦克咯咯、飛機轟鳴、炮聲隆隆。在這六天裡，群眾的情緒激動得到了最高峰。」

然而，奧威爾寫道，三個超級國家不僅不能征服對方，而且征服了也沒有什麼好處。相反，「只要它們繼續沖突，它們就等於互相支撐，就象三捆堆在一起的秫秸一樣」。

天才的奧威爾早就預見到專制國家推銷的「人類命運共同體」。

作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶人權博物館總策展人，現居德國。 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

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