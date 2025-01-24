本周將通話？克宮曝莫斯科正等待訊號 普亭已準備接觸川普

俄羅斯官媒24日報導，美國總統川普日前表示，希望「立即」會晤俄羅斯總統普亭。克里姆林宮發言人佩斯科夫對此發表了評論，稱普亭已做好與川普接觸的準備，莫斯科正在等待訊號。

根據RT與衛星通訊社的報導，有記者當天詢問佩斯科夫，俄美兩國總統是否可能在本周末進行期待已久的通話時，佩斯科夫既沒有證實，也沒有否認這種可能性。他說，「大家聽著，普亭已經準備好了，我們正在等待訊號。每個人都準備好了」。

佩斯科夫接著告訴記者，「很難進行毫無根據的猜測，如果有什麼事情發生，我們就會通知你們」。

RT報導，川普23日表示，他已經準備好會晤普亭，討論烏克蘭衝突，並指「據我所知，普亭希望見到我」，還稱「我們每天不見面，士兵就正在戰場上陣亡」。