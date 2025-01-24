再一樁報復？川普撤銷龐培歐及前幕僚維安隨扈 2人面臨伊朗威脅

美國總統川普撤銷了前國務卿龐培歐及其首席幕僚、前伊朗政策特別代表胡克的維安隨扈。這兩人在川普第一次總統任期間，對伊朗採取強硬立場，並因此面臨來自德黑蘭的威脅。

美聯社報導，一名國會職員及一位熟悉內情的消息人士以匿名方式證實了這項維安變動，但無法提出任何解釋。他們表示，龐培歐（Mike Pompeo）與胡克（Brian Hook）是在本月22日被告知其維安隨扈將被取消，自當天晚間11時起生效。

這是川普（Donald Trump）重返白宮不過幾天，已開始針對他視為對手者採取行動的又一跡象。

川普21日也撤銷了自己前國安顧問波頓（JohnBolton）的安全許可（security clearance）及特勤維安，波頓對此發表聲明說「失望但不意外」。安全許可是關於接觸聯邦政府機密資訊或限制區域的權限。

川普在幾個月前就已對龐培歐感到不滿，並公開表示龐培歐不會在他的新政府任職。川普本週也在社群媒體發文宣布，解雇胡克在智庫威爾遜國際學人中心（Wilson Center for Scholars）的董事職位。

當被問及為何決定結束龐培歐與胡克的維安隨扈，川普回答記者：「你想讓一堆人終生保護另一群人嗎？我是說，凡事都有風險。」

川普在2018年退出伊朗核協議後，龐培歐和胡克成為美國對伊朗進行「最大施壓」（maximum pressure）措施的代言人。此外，伊朗將伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）在2020年1月3日遭擊殺歸咎於兩人。

龐培歐和胡克在2021年1月21日與川普一同卸任後，時任美國總統拜登（Joe Biden）政府的國務院便向兩人提供外交安全局（DSS）的全天候保護，並按期延長這項措施。