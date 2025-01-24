「對陸是有力辦法」川普關稅威脅 陸外交部：沒有贏家應對話協商

就美國總統川普近日多次對加徵關稅表態，在接受福克斯新聞訪問時直言，「關稅對中國是一個很有力的辦法」等，大陸外交部發言人毛寧24日重申，貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於全世界，喊話應透過對話和協商來解決。

毛寧24日主持大陸外交部例行記者會，再次就多個有關中美經貿的議題，回應媒體提問。對於川普認為，關稅是有力辦法，毛寧說，中美經貿合作是互利共贏的，如果雙方有分歧和摩擦，應透過對話和協商來解決。

毛寧表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於全世界。

至於川普希望與中國達成一項「公平」的貿易協議。毛寧指出，中美經貿合作是互利共贏的，中國從不刻意追求貿易順差，儘管中美之間有分歧和摩擦，但是兩國的共同利益和合作空間是巨大的，雙方可以就此加強對話和協商。