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美國北韓破冰有望？川普稱將再次聯繫金正恩

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）在今天播出的電視專訪中表示，他將再次聯繫北韓領導人金正恩，並稱他先前會晤過3次的金正恩是個「聰明人」。

法新社報導，川普在2017到2021年擔任總統期間和金正恩建立了罕見的外交關係，不僅與金正恩舉行3次峰會，還說兩人「墜入愛河」。

但川普政府國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國會聽證會上坦承，川普與金正恩先前會面，並未達成任何讓北韓終止核計畫的持久性協議。

川普在接受福斯新聞（Fox News）專訪時，被問到是否會再次「聯繫」金正恩， 他回答說：「是的，我會的。他喜歡我。」

北韓則說，北韓正在尋求透過核武來對抗美國及其盟友的威脅，包括南韓在內。

聯邦參議院本月稍早對盧比歐的任命案舉行聽證會，會中盧比歐稱金正恩為「獨裁者」。

北韓 川普 金正恩

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