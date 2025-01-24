全球三大資管巨頭警告：川普政策恐續威脅債市 美國長債殖利率看漲

共管理超過20兆美元資產的全球三大資產管理業者預期，美國總統的移民和貿易政策將使物價壓力持續存在，且可能繼續威脅今年的債市表現。摩根大通（小摩）也警告，川普的「美國優先」政策可能刺激美國經濟並吸走窮國的資金，從而導致新興市場資本流動出現可怕的「驟停」（sudden stops）。

路透報導，管理11.6兆美元資產的全球資產管理龍頭貝萊德（Blackrock）預估，由於通膨和政府債務水準提高，美債殖利率率將繼續走升。貝萊德看跌長期公債，預期美國10年期公債殖利率將持續上漲至5%以上。

貝萊德旗下的貝萊德智庫表示，「我們從未見過當前通膨膠著、政策利率提高、且債務水準居高不下還不斷上升的組合」，「這種組合代表投資人的長期債券需求陷入脆弱均衡」。

管理超過10兆美元資產的先鋒集團（Vanguard）也在第1季固定收益展望報告指出，預期「通膨進展將停滯不前」，核心物價壓力指標將持續高於聯準會（Fed）的2%目標，且今年多數時間都會維持在2.5%以上。

報告表示，川普政府的貿易和移民政策可能增添情勢的複雜度，「雖然我們的基本情境展望為正面，但也強調新政府所創造的不確定性，會使國內外經濟成長、通膨及貨幣政策的潛在範圍擴大」。

先鋒也警告，關稅可能會對經濟成長造成負面衝擊，具體取決於關稅的規模和分布，「地緣政治報復可能提高商業不確定性，進一步抑制成長」。

管理2兆美元資產的品浩（PIMCO）公共政策主管坎崔爾（Libby Cantrill）和經濟學家芭克瑟（Allison Boxer）認為，川普政策對通膨和經濟成長的影響，取決於實施範圍和順序，在關稅提高與預算赤字擴大的情境下，今年經濟成長可能減緩，通膨則將上升，「在我們的基本情境展望中，我們預期2025年美國核心通膨率將小幅上升約20-40個基點，經濟成長遭受的負面影響幅度也可能類似」。

小摩則根據內部指標指出，上季中國大陸以外的開發中經濟體出現價值190億美元的 「資本淨流出」，在「美國優先」政策持續吸金之際，預估本季將再淨流出100億美元。

小摩說，「簡言之，若以學界廣泛接受的定義來說，這暗示中國大陸以外的新興市場（的資金流動）正瀕臨驟停，「不能輕忽」這個現象。分析師擔心新興經濟體的資本流動突然停止，可能使經濟維持發展所需的資金。

小摩指出，目前資本流動放緩的主因並非新興市場事件，而是全球金融情勢緊縮，因為川普的關稅和減稅承諾提高了美國利率保持更高更久的可能性，因此「這不像1998-2002年、2013年、2015年時，特定新興市場國家面臨壓力，遭遇國際收支帳或貶值壓力的情況」。

小摩認為，今後局勢發展將取決於川普的作為，以及美國就業、通膨和零售銷售等關鍵數據是否強勁到足以影響Fed的利率走勢。小摩也說，即使新興市場資本流動驟停，多數經濟體應該都能吸納這種衝擊，風險最高的經濟體包括羅馬尼亞、馬來西亞、南非及匈牙利。