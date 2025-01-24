川普取消「出生公民權」踢鐵板　美法官：違憲

美國聯邦法官考格諾（John C. Coughenour）週四（1月23日）裁定，該項行政命令「公然違憲」，下令暫緩生效14天。

這起案件是由全美22州和多個移民權利倡議組織提起的5起訴訟之一。反對該法案的意見認為，取消公民權的命令違反美國憲法第14修正案，其內容規定任何在美國出生的人都是美國公民。

法官指「違憲」無懸念

考格諾週四在法庭上僅聽取25分鐘的辯論就做出裁定，他指出，擔任法官的40年以來，從未見過任何案例的問題如此明確，「這是一項公然違憲的命令」，並質疑司法部律師：「我無法理解身為律師協會的一員，怎麼能明確宣稱這項命令符合憲法」。

聽證會後，考格諾簽署臨時限制令，讓川普的行政命令在全國範圍內暫緩執行14天，而法官也正在考慮發布長期禁令，將於2月6日聽取答辯。

根據川普的命令，任何2月19日之後在美國出生的兒童，如果父母不是美國公民或合法永久居民，都將被驅逐出境，亦無法獲得社會安全號碼、各種政府福利及合法工作權等。

司法部律師回應

美國司法部則為川普的命令辯護，指取消公民出生權是川普努力解決美國「破碎的移民制度和南部邊境持續危機」不可或缺的一環。

在考格諾簽署臨時限制令後，司法部律師舒馬特（Brett Shumate）聲稱，該命令符合憲法，並稱任何阻止執行的司法命令都「極不恰當」。

川普表示，政府將對裁決提出上訴。司法部已計劃下週提交文件，要求法官不可發布時效更長的禁令。司法部發言人稱，該部門計劃會「大力捍衛」川普的命令。

事實上，川普在提出該項命令時便預期會面臨重大法律挑戰，因涉及修改憲法的內容都需要在國會獲得三分之二以上的同意票，並得到四分之三以上的州批准。

（法新社，路透社）

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