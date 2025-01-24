快訊

憲法法庭今午評議結束「未裁判」…適用憲訴法新制？結果曝

從沖繩到地中海，為什麼這些地方的居民壽命特別長？

許智傑成立全國首連署站…推「精準罷免」：鎖定9名中北部立委

讓川普再當一任總統！共和黨議員提案修憲 可能實現嗎

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。路透／Sipa USA
美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。路透／Sipa USA

美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。

國會山莊報（The Hill）報導，美國憲法第22修正案規定，任何人不得競選第三個總統任期。

田納西州共和黨眾議員歐格斯（Andy Ogles）23日提案建議改成：「任何人不得當選總統超過三次，不得在連續兩個任期後再當選任何額外任期。此外，任何曾擔任總統或代理總統職務超過某一任期兩年的人士，不得當選總統超過兩次。」

去年11月勝選後，川普前往華府拜會眾議院共和黨議員，曾開玩笑提到競選第三個任期的可能性。他說：「我想我不會再選了，除非你們做點什麼，除非你們說：『他太棒了，我們必須想辦法解決這問題。』」會後，共和黨議員們都表示川普不是認真的，他們都一笑置之。

歐格斯在聲明中則表示：「川普總統的英明領導，與美國人在過去4年經歷的混亂、痛苦和經濟衰退形成鮮明對比。他已證明自己是現代歷史中，唯一能夠扭轉國家頹勢並重現美國輝煌的人物，因此必須給他足夠的時間來實現這個目標。」

然而，修改或廢除美國憲法第22修正案的難度極高；該法被視為防止權力過度集中的關鍵保障。修憲案由國會提出後，必須在參眾兩院分別獲得三分之二多數票通過。雖然共和黨目前掌控國會，但要達到三分之二的門檻，需要跨黨派支持，這在當前政治環境幾乎不可能。

共和黨 川普 美國

延伸閱讀

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2特點與川普超合拍

川普率美國退出世衛 聯合國證實明年1月22日生效

誓言扭轉巨大逆差！川普自認與習近平關係好 但希望美中貿易關係平等

川普下令研擬行動計畫 要讓美國成為AI世界之都

相關新聞

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢！川普不以為意：單純討厭某人

美國總統川普21日宣布，將由OpenAI、甲骨文、軟銀三大科技公司合資創立新的AI公司「星際之門」（Stargate），...

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2特點與川普超合拍

新加坡獨立民調機構「Blackbox Research」所做的季度調查顯示，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎...

誓言扭轉巨大逆差！川普自認與習近平關係好 但希望美中貿易關係平等

美國總統川普23日透過視訊方式在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表談話稱，與中國國家主席習近平關係「非常好」，但批評美中之間的...

川普稱不確定是否繼續向北約投錢 還擬從歐洲撤出2萬美軍

路透報導，美國總統川普23日表示，不確定美國是否應繼續向北約投入資金，指美國正在保護北約成員國，但北約沒有保護美國。

川普取消「出生公民權」踢鐵板　美法官：違憲

美國聯邦法官考格諾（John C. Coughenour）週四（1月23日）裁定，該項行政命令「公然違憲」，下令暫緩生效14天。

讓川普再當一任總統！共和黨議員提案修憲 可能實現嗎

美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。