讓川普再當一任總統！共和黨議員提案修憲 可能實現嗎

美國總統川普第二任期位子都還沒坐熱，共和黨就有國會議員提案修憲，讓川普能當第三任總統，稱此舉是為了讓國家「能延續我們急需的大膽領導力」。

國會山莊報（The Hill）報導，美國憲法第22修正案規定，任何人不得競選第三個總統任期。

田納西州共和黨眾議員歐格斯（Andy Ogles）23日提案建議改成：「任何人不得當選總統超過三次，不得在連續兩個任期後再當選任何額外任期。此外，任何曾擔任總統或代理總統職務超過某一任期兩年的人士，不得當選總統超過兩次。」

去年11月勝選後，川普前往華府拜會眾議院共和黨議員，曾開玩笑提到競選第三個任期的可能性。他說：「我想我不會再選了，除非你們做點什麼，除非你們說：『他太棒了，我們必須想辦法解決這問題。』」會後，共和黨議員們都表示川普不是認真的，他們都一笑置之。

歐格斯在聲明中則表示：「川普總統的英明領導，與美國人在過去4年經歷的混亂、痛苦和經濟衰退形成鮮明對比。他已證明自己是現代歷史中，唯一能夠扭轉國家頹勢並重現美國輝煌的人物，因此必須給他足夠的時間來實現這個目標。」

然而，修改或廢除美國憲法第22修正案的難度極高；該法被視為防止權力過度集中的關鍵保障。修憲案由國會提出後，必須在參眾兩院分別獲得三分之二多數票通過。雖然共和黨目前掌控國會，但要達到三分之二的門檻，需要跨黨派支持，這在當前政治環境幾乎不可能。