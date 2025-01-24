為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2特點與川普超合拍

新加坡獨立民調機構「Blackbox Research」所做的季度調查顯示，大多數新加坡人對美國總統川普重返白宮表示歡迎，分析家認為調查結果反映了新加坡人奉行「實用主義」和「保守的價值觀」。

南華早報報導，Blackbox Research詢問1500名新加坡受訪者，川普第二任期對新加坡而言是好是壞，結果顯示，不分年齡整體有近70%受訪者表示，川普當選總統將對新加坡產生正面影響。其中50至59歲的新加坡人對川普的支持率最高，接近80%。

Blackbox Research公司創辦人布萊克（David Black）表示，受訪者認為川普作為「行動領袖」的特質很有吸引力，川普反對最近很多社會趨勢，打擊覺醒文化，較傳統的新加坡人，尤其50到60歲之間的新加坡人，對這種抵制的各方面都很有感觸。

現年33歲的布萊克援引川普下令延遲對中國流行應用程式TikTok的禁令，表示川普是一位強而有力的領袖，將帶來正向變化，稱「我欽佩他的力量，有了他，當地的抗議就會減少，因為他是一位有效率的領袖，可以扭轉局面。」

但也有政治分析家表示，該項民調只是提供一個大方向，並非對大眾情緒的全面衡量。稱受訪者對川普的支持可能是考慮到新加坡經濟仰賴貿易的務實看法以及與川普相似的保守價值觀。

新加坡國立大學政治學家莊嘉穎則推測，這種情懷可能與大家認為可以「跟川普做生意」和川普可能「對生意有利」有關。

他補充說，川普首先是一名商人，他積極的親市場偏好，特別是在加密貨幣等新市場，被認為給新加坡人的投資帶來一些好處。

新加坡國立大學社會學家陳恩瑟（Tan Ern Ser，音譯）表示，川普在新加坡老年人中獲得更多支持並不意外，因為他們的文化價值觀和對移民的擔憂與川普的言論一致。稱「川普的回歸，也可能受到支持他的反LGBTQ和反墮胎立場的基督徒以及親以色列立場者的歡迎。」