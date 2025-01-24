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川普率美國退出世衛 聯合國證實明年1月22日生效

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

美國總統川普正式通知其決定後，聯合國今天表示，美國將於2026年1月22日退出世界衛生組織（WHO）。川普指責世衛對COVID-19疫情和其他國際衛生危機的處理失當。

路透社報導，川普20日宣誓就任第2個4年任期的數小時後宣布退出世衛，世衛隔天表示對最大捐助國此舉深感遺憾。

根據美國國會1948年一項聯合決議，川普若要退出這個總部位於日內瓦的聯合國組織，必須提前一年發出通知，並繼續支付世衛會費。

美國是世衛迄今最大捐助國，提供世衛總資金約18%。世衛2024-2025年最近2年預算為68億美元（約新台幣2226億元）。目前不清楚美國還要支付多少錢。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示：「我可以證實我們已收到美國退出世衛的信函，日期是2025年1月22日。從昨天算起需一年時間，即2026年1月22日生效。」

世衛內部與外部多名專家指出，美國退出可能會讓世衛所有計畫面臨風險，尤其是因應世界頭號傳染病殺手結核病及愛滋病毒/愛滋病和其他衛生緊急事件的計畫。

川普簽署的行政命令指出，在退出過程中，美國政府將停止有關世衛流行病條約的協商。根據這項命令，與世衛合作的美國政府人員將被召回並重新指派，美國政府將尋找合作夥伴接手世衛的必要活動。

川普退出世衛並非出人意表。他在第一個總統任期內於2020年採取逐步措施要退出世衛，但在上次退出世衛的程序完成前，拜登贏得了總統大選，並於2021年1月20日就任總統首日喊停。

川普 愛滋病 美國

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