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誓言扭轉巨大逆差！川普自認與習近平關係好 但希望美中貿易關係平等
美國總統川普23日透過視訊方式在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表談話稱，與中國國家主席習近平關係「非常好」，但批評美中之間的「龐大」貿易赤字，指責前總統拜登讓情況「失控」。
川普在問答環節中，回答有關未來四年的美中關係走向，稱「我們想要的就是一個公平。我們只想要一個平等的條件。我們不希望濫用。我們與中國有巨大的逆差。」
他說，「美國前總統拜登讓局勢失控。他有1.1兆美元的逆差。太可笑了，這只是一種不公平的關係。我們需要讓它們變得公平。不必變得有多好，而是成為一種公平關係。」並表示期待與中國合作愉快並相處融洽。
針對這番言論，中國駐美大使館23日表示，北京願加強雙邊對話，「妥善管控分歧，擴大互利合作」。
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