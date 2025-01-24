快訊

小費通膨失控美國人反制 顧客、員工、老闆誰是贏家

食品衛生專家認為最雷的菜 「沙拉、捲餅裡都有它」生吃恐導致食物中毒

徐乃麟遭酸「違停不繳罰單」 1舉動怒反擊：我一定會告

川普世界經濟論壇演講向全球秀肌肉 五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。
川普透過世界經濟論壇演說後的Q&A直斥美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）（左二），令在場觀眾十分尷尬。

美國總統周四透過視訊出席世界經濟論壇（World Economic Forum），上任以來首次向全球發表演說，摘要演說和Q&A重點如下：

1. 川普呼籲OPEC壓低油價 並要求各國央行隨後降息

川普呼籲石油輸出國組織（OPEC）壓低全球油價，並堅持要求全球央行隨後「立即」降低利率。

川普說：「我會要求沙烏地阿拉伯和OPEC降低油價。你們必須把價格降下來。老實說，我很驚訝他們在選前沒這麼做。」

他進一步說，油價下跌後，他將「要求立即降低利率。同樣地，全球各地的利率也應該跟進降息。利率應該要跟隨我們的步伐。」

2. 降油價可以結束俄烏戰爭

他還提到：「目前的油價高到足以讓戰爭持續下去」，他暗示高油價支撐俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。

他說：「你們必須壓低油價，這會結束那場戰爭。你們可以結束那場戰爭。」

他談到OPEC：「他們其實某種程度上，對烏克蘭所發生的事情負有很大的責任。」

3.來美國製造 否則關稅伺候

川普說：「我對全球每家企業的訊息非常簡單：來美國製造你的產品，我們將提供全地球低到不行的稅率。」

川普說：「但如果你選擇不在美國製造產品，這是你的權利，那麼很簡單，你將不得不支付關稅。」

4. 川普正面肯定習近平

川普對他和大陸國家主席習近平的關係給予正面評價，並將美中之間緊張關係歸咎前任總統拜登，他還表達希望中國大陸能協助結束烏克蘭戰爭。

川普說：「我們只想要公平」，他尋求和中國大陸建立公平的競爭環境。他還指出，現狀下的中美關係是「不公平的」。

5. 為這理由當場砲轟華爾街大咖 

川普在Q&A意外隔空同美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）開砲，斥責他限制和保守派客戶的業務往來。

「我希望你開始開放你的銀行給保守派，」川普說，「因為你的所作所為是錯的」。

川普此話令觀眾倒吸一口涼氣。莫尼罕則尷尬地笑了笑，迅速轉移話題，感謝川普推動讓下一屆世界杯足球賽在美國舉辦，美銀正是此賽事贊助者。

川普也點名摩根大通執行長戴蒙，指他以同樣的方式對待保守派客戶。

川普 油價 美國

延伸閱讀

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢！川普不以為意：單純討厭某人

川普凍結援外計畫 瓜地馬拉打擊毒品犯罪恐受挫

維和部隊沒有美國行不通！澤倫斯基稱想在直接接觸普亭前獲得川普承諾

川普促OPEC降低價格 國際油價挫跌

相關新聞

馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢！川普不以為意：單純討厭某人

美國總統川普21日宣布，將由OpenAI、甲骨文、軟銀三大科技公司合資創立新的AI公司「星際之門」（Stargate），...

川普稱不確定是否繼續向北約投錢 還擬從歐洲撤出2萬美軍

路透報導，美國總統川普23日表示，不確定美國是否應繼續向北約投入資金，指美國正在保護北約成員國，但北約沒有保護美國。

川普世界經濟論壇演講向全球秀肌肉 五要點一次看

美國總統周四透過視訊出席世界經濟論壇（World Economic Forum），上任以來首次向全球發表演說，摘要演說和...

聯邦法官擋下川普限制「出生公民權」的行政命令

一名聯邦法官23日暫時阻止了川普總統旨在終止「出生公民權」的行政命令，這是川普政府移民議程的早期挫折。

川普效應 美企加速撤出大陸 開發中亞洲是首要轉移地點

最新調查顯示，計劃撤離部分中國大陸業務、或已採取行動的美國企業急速增加，可見川普二進白宮後，地緣政治緊張局勢升級的影響。

川普行政命令連發 為關稅行動做準備

美國總統川普截至目前宣布的關稅威脅，雖遠小於去年競選總統期間的承諾，但他在與貿易有關的行政命令中，已指示政府機關研究如何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。