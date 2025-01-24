川普世界經濟論壇演講向全球秀肌肉 五要點一次看
美國總統周四透過視訊出席世界經濟論壇（World Economic Forum），上任以來首次向全球發表演說，摘要演說和Q&A重點如下：
川普呼籲石油輸出國組織（OPEC）壓低全球油價，並堅持要求全球央行隨後「立即」降低利率。
川普說：「我會要求沙烏地阿拉伯和OPEC降低油價。你們必須把價格降下來。老實說，我很驚訝他們在選前沒這麼做。」
他進一步說，油價下跌後，他將「要求立即降低利率。同樣地，全球各地的利率也應該跟進降息。利率應該要跟隨我們的步伐。」
2. 降油價可以結束俄烏戰爭
他還提到：「目前的油價高到足以讓戰爭持續下去」，他暗示高油價支撐俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。
他說：「你們必須壓低油價，這會結束那場戰爭。你們可以結束那場戰爭。」
他談到OPEC：「他們其實某種程度上，對烏克蘭所發生的事情負有很大的責任。」
3.來美國製造 否則關稅伺候
川普說：「我對全球每家企業的訊息非常簡單：來美國製造你的產品，我們將提供全地球低到不行的稅率。」
川普說：「但如果你選擇不在美國製造產品，這是你的權利，那麼很簡單，你將不得不支付關稅。」
4. 川普正面肯定習近平
川普對他和大陸國家主席習近平的關係給予正面評價，並將美中之間緊張關係歸咎前任總統拜登，他還表達希望中國大陸能協助結束烏克蘭戰爭。
川普說：「我們只想要公平」，他尋求和中國大陸建立公平的競爭環境。他還指出，現狀下的中美關係是「不公平的」。
5. 為這理由當場砲轟華爾街大咖
川普在Q&A意外隔空同美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）開砲，斥責他限制和保守派客戶的業務往來。
「我希望你開始開放你的銀行給保守派，」川普說，「因為你的所作所為是錯的」。
川普此話令觀眾倒吸一口涼氣。莫尼罕則尷尬地笑了笑，迅速轉移話題，感謝川普推動讓下一屆世界杯足球賽在美國舉辦，美銀正是此賽事贊助者。
川普也點名摩根大通執行長戴蒙，指他以同樣的方式對待保守派客戶。
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