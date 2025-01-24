馬斯克潑AI計畫冷水嗆沒錢！川普不以為意：單純討厭某人

美國總統川普21日宣布，將由OpenAI、甲骨文、軟銀三大科技公司合資創立新的AI公司「星際之門」（Stargate），投資金額將達5000億美元，被排除在外的全球首富馬斯克隨後發文與OpenAI執行長奧特曼槓上，引起外界關注。對此，川普並不以為意，稱馬斯克只是討厭其中某個人，而他顯然說的就是奧特曼。

奧特曼21日在X平台發文，表示「星際之門」已「立即開始投入1000億美元」，建立AI發展的基礎設施。馬斯克則發文直指「他們根本沒錢」，稱有可靠根據證明，軟銀有擔保的金額遠低於100億美元。

奧特曼則留言回應馬斯克，說他「錯了」。甚至嗆聲：「我發現，對國家有利的事不見得對您的企業群最有利，但在您的新職務上，我希望您盡可能將美國置於首位。」

CNN報導，川普23日在白宮被記者問到馬斯克與奧特曼的口水戰時說，馬斯克的評論只是恩怨情仇的展現，因為他討厭交易中的某個人，而非對自己宣布的交易案不滿。

川普說，「不，他討厭其中某個人。」川普顯然說的是奧特曼，「我和伊隆談過，事實上我跟他們所有人都談過。這筆交易案中的大家都是非常聰明的人，但伊隆，他碰巧討厭其中某人。而我也會有討厭的人。」

當被問及馬斯克的質疑時，川普表示，不知道是否如此，但他們正在投入資金，政府沒有投入任何東西，他們都是非常富有的人，所以希望他們有這麼做。