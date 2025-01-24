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川普下令 甘迺迪兄弟、金恩博士遇刺檔案全解密

中央社／ 華盛頓23日專電

美國總統川普今天簽署行政命令，旨在全面解密與前總統約翰．甘迺迪、他的弟弟、前參議員羅勃．甘迺迪及民權領袖金恩博士遇刺身亡的所有檔案。他說，隱匿半世紀前的資料已經不符合公共利益。

川普（Donald Trump）的行政命令要求，國家情報總監（Director of National Intelligence）和司法部長在15天內與總統的國安事務及法律顧問協調，提出能全面、完整公開約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺檔案的計畫。

同時，這些單位須在45天之內，提出全面且完整公開羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）、金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺檔案的計畫。

川普在簽署行政命令時說，「這是一件大事」，很多人等待這些資料的解密，已經等待數十年之久，「所有一切都會揭露」。

行政命令寫著：「他們的家人和美國民眾有權知道透明的資訊與真相。為了國家利益，必須公開與這些刺殺事件相關的所有紀錄，不再拖延。」

約翰．甘迺迪是美國第35位總統，1963年11月22日在德州達拉斯市（Dallas）遇刺身亡，享年46歲。警方迅速逮捕前陸戰隊神槍手歐斯華（Lee HarveyOswald），兩天後，他在移監時被夜店老闆魯比（Jack Ruby）槍殺身亡。

CNBC今天報導，1992年通過的「約翰．甘迺迪總統遇刺資料收集法」明定，2017年10月26日前要公開所有檔案，除非總統可證明有延長保密的必要。

川普首任內、前總統拜登（Joe Biden）任內都曾延長保密。川普日前受訪時說，他首任內，時任國務卿、曾任中情局（CIA）局長的蓬佩奧（MikePompeo）曾建議他不要公開尚未解密的約翰．甘迺迪遇刺檔案。

美媒報導，拜登2022年12月解密一批檔案後，99%關於此案的檔案都已解密。

負責調查的「華倫委員會」（Warren Commission）認定歐斯華單獨犯案，但未能確定犯案動機。有陰謀論指向與美國冷戰對手蘇聯、古巴有關，黑手黨謀殺、或時任副總統詹森（Lyndon Baines Johnson）的篡位陰謀等。

金恩博士1968年4月4日在田納西州曼菲斯（Memphis）一家汽車旅館陽台遭種族隔離擁護者厄爾雷（James Earl Ray）殺害，享年39歲。厄爾雷被判刑99年，1998年因病去世。他的家人認為刺殺案的背後可能涉及更大的陰謀。

羅勃．甘迺迪是約翰．甘迺迪的弟弟，1968年6月5日在洛杉磯飯店造勢中槍身亡，當時他正角逐民主黨總統候選人提名。兇手席漢（Sirhan Sirhan）至今仍在獄中服刑。席漢在1969年認罪，但全案有許多疑點，外界懷疑另有兇手。

川普 檔案 甘迺迪

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