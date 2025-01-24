川普下令研擬行動計畫 要讓美國成為AI世界之都

美國總統川普的幕僚在白宮橢圓形辦公室告訴媒體，川普今天簽署一項與人工智慧（AI）有關的行政命令，「要讓美國成為AI世界之都」。

這項命令設定在180天期限內制定「人工智慧行動計畫」（Artificial Intelligence Action Plan），以打造一項政策「維持和增強美國在全球人工智慧領域的主導地位，從而促進人民繁榮、經濟競爭力及國家安全」。

路透社報導，川普也指示他的AI顧問與國安幕僚致力取消前總統拜登制定的政策和法規。

川普本月20日撤銷了拜登2023年簽署的行政命令，那項命令旨在降低AI對消費者、勞工和國家安全構成的風險。

拜登的命令要求AI系統開發商研發可能對美國國安、經濟、公共衛生或安全構成風險的AI系統時，須依「國防生產法」（Defense Production Act）與美國政府分享安全測試結果，然後才能向公眾發布。