川普稱不確定是否繼續向北約投錢 還擬從歐洲撤出2萬美軍
路透報導，美國總統川普23日表示，不確定美國是否應繼續向北約投入資金，指美國正在保護北約成員國，但北約沒有保護美國。
川普稍早在橢圓形辦公室簽署行政命令時，向在場記者表示，美國一直有幫助北約，又重提北約成員國應將國防開支占GDP的2%，增至占5%。
美國《新聞周刊》引述義大利媒體報導，川普計畫從歐洲撤出約2萬名美軍，占現時駐歐洲美軍總數的20%，並計畫要求其他北約成員國支付美軍留駐費用，因為美軍具有威懾力，留駐開支不應僅由美國納稅人承擔。對此，白宮未回應置評。
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