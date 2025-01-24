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川普凍結援外計畫 瓜地馬拉打擊毒品犯罪恐受挫

中央社／ 瓜地馬拉市23日專電

美國總統川普簽署行政命令暫停所有援外計畫90天，接受美援的瓜地馬拉為此感到憂心，因為瓜國目前許多打擊毒品、防制犯罪、邊境管控等資金都來自美國，工作成效恐怕受到影響。

瓜地馬拉政府表示，自2021年1月拜登政府執政期間迄今，有12個美國援助項目正在進行。這些計畫主要目的是加強瓜地馬拉警察執法和刑事調查能力，打擊販毒組織和與毒品相關的犯罪行為，以及遏止人口販運和非法走私等。

其他援助項目還包括提升瓜地馬拉邊境管制部門，以及海關稅務管理的能力。此外，美國審計單位也負責資助監控和打擊貪腐的計劃，協助瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）誓言打擊貪腐的行動。由於部分計畫資金已獲國會撥款，依規定只能予以動支，援助瓜國的計畫後續是否會遭到中止，影響程度仍有待評估。

瓜地馬拉政府統計，2021年到2024年，瓜地馬拉總共收到了4億5000瓜幣（約新台幣20億元）來自美國的援助，內容包括衛生、治安內政部、經濟以及社會福利等46個項目。

援助的時間也涵蓋了前總統賈麥岱（AlejandroGiammattei）政府的後三年，和現任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）政府執政的第一年，對於瓜地馬拉而言十分是重要的援助力量。

川普凍結外援的理由是，許多對外援助產業和官僚機構不符合美國利益，甚至還與美國價值相悖，或是提倡破壞國際和平的理念。因此美國不應該再以沒有完全符合美國總統對外政策的方式，撥款從事對外援助。

美國的援外計畫，顯然成為外交施壓的工具。在川普簽署法令之前，美國參眾議員就已經先為其暖場，矛頭對準威脅要關閉美軍基地的宏都拉斯。共和黨參議員李麥克（Mike Lee）揚言可以把軍事基地移到台灣的邦交國瓜地馬拉，也取消對宏國的援助。

共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）更提出「宏都拉斯法案」，只要宏國關閉美軍基地，就授權總統中止對宏都拉斯包括一切經濟、人道和軍事上的援助，作為報復。

川普 瓜地馬拉 美國

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