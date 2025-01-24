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TikTok交易案 透露川普願與中談
美國總統川普威脅對中國大陸商品加徵百分之十關稅，報復大陸未能嚴格執法阻止芬太尼進入美國。紐約時報指出，川普這個做法可能鼓舞北京，這不僅低於川普選戰期間宣稱要對大陸商品徵收百分之六十關稅，而且再次確定他有意與中國談判。
在上任的頭兩天，川普還提出將關稅與TikTok命運掛鉤的想法，還說他期待應邀訪大陸。川普看來有意與中國交易。
分析人士說，北京可能正盤算著安撫川普，也許通過出售TikTok、打擊芬太尼原料生產商，或更新川普與大陸領導人習近平二○二○年簽定的貿易協議。
戰略與國際研究中心研究員甘思德說，「從經濟角度來看，達成某種表面上的大交易符合美中利益，既能滿足雙方政治需求，又不至於犧牲太多」。
當前美中關係走向的第一個重大考驗，可能是TikTok。川普一上台就簽署行政命令延後TikTok禁令。他暗示中國應批准將半數所有權賣給美國買家，否則他將徵收高達百分之一百關稅。
華盛頓智庫保衛民主基金會研究員辛格爾頓說，如果TikTok的大陸母公司字節跳動不讓步，「川普可以責怪中國政府。如果川普能做成交易，解決國家安全問題並讓這款程式繼續存在，他將在年輕選民眼裡成為英雄」。
中方也許會在TikTok問題上妥協。這款程式並非人工智慧等戰略性尖端技術，雖然中國曾在二○二三年表示反對出售TikTok，但最近態度有所軟化。中國外交部一名發言人說，任何收購都應「根據市場原則」、「符合中國法律」。
上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，川普「一開始想嘗試用非對抗方式解決問題，但他肯定會討價還價，所以我們要做好心理準備」。
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