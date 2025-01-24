川普：TikTok個資疑慮被誇大

美國總統川普廿二日在白宮橢圓辦公室接受福斯新聞專訪，川普說中國大陸可能藉TikTok蒐集資訊的問題沒那麼嚴重，還為赦免國會山莊暴力事件的一千六百名被告辯護，稱當天警民衝突多半是小事。

這是川普上任後首場電視專訪。他對福斯主播兼盟友漢尼提說，「我認為TikTok會繼續存在」，對TikTok收集數據可能讓大陸掌握美國民眾個人資訊的疑慮，川普不以為然。他說，「TikTok的有趣之處在於，你正在與許多年輕人打交道。對中國來說，監視年輕人有那麼重要嗎？監視小孩子看搞笑影片？」

漢尼提追問TikTok是「共產中國間諜App」的疑慮，川普說，「你可以對中國製造的每件東西都這麼說，聽好，我們讓我們的電話大部分在中國製造，我們有很多東西在中國製造，所以他們為什麼不提一下？」

川普廿日一上台就簽署行政命令，讓原本十九日生效的TikTok「不賣就禁」法律延後七十五天實施。川普對漢尼提說，「很多人想要買」TikTok，這能讓TikTok繼續在美國運作。

川普還批評拜登決定赦免家人，稱拜登沒有赦免自己也許是件「悲哀的事情」。川普說，他二○二一年卸任前也可以自我赦免，但沒這麼做，因為自認沒做錯任何事情。

川普說，拜登「給每個人赦免，有趣的事情是，也許令人悲哀的事情是，他沒有給自己一張赦免令」。

漢尼提問及是否想要國會調查拜登時，川普說，「我想我們將讓國會決定」。至於是否想要司法部長調查拜登，川普說，他本來可以對二○一六年大選的對手、前國務卿柯林頓「做點大動作」，但「我總是反對這樣做」。

川普上任後隨即赦免二○二一年國會暴動案近一千六百名被告，引發抨擊。在專訪中，川普為這項決定辯護，稱當天一些警民衝突是「小事」，結果有些人「被關了三年半，太慘了，待遇像是史上最嚴重的罪犯」。

川普宣稱，「他們正在抗議投票結果，因為他們知道選舉被操縱了，你應該獲准抗議投票結果」。

漢尼提說，他還是反對抗議者闖進國會山莊。但川普說，「大多數人絕對是無辜的，這些人已經服刑很長一段時間了」。