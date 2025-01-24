美關稅戰瞄準中加墨 智庫：四敗俱傷

美國總統川普威脅課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高額關稅，華府智庫分析認為，這將是四敗俱傷，也可能讓美中再度陷入貿易衝突。

川普廿一日聲稱將課徵加拿大和墨西哥百分之廿五的關稅，同時加徵中國大陸百分之十關稅，作為三國容許非法移民和毒品進入美國的懲罰；擬二月一日上路。

澳洲國立大學經濟學教授麥克賓和華府智庫彼得森國際經濟研究所副總裁諾蘭日前共同撰寫報告指出，美國對墨加課徵高關稅，將減緩美國經濟發展，增加通膨。

報告指出，美國接下來四年恐因此損失二千億美元；加拿大可能損失一千億美元；墨西哥的經濟成長率最嚴重則可能減少百分之二。報告表示，由於美加墨貿易緊密結合，損失可能更嚴重。

不過，報告也點出，川普曾在二○一六年威脅向墨西哥課徵高額關稅，但川普沒有在任內落實，卻因此促成「美墨加協定」（ＵＳＭＣＡ）。川普執意要向加墨課徵高額關稅，無疑是推翻他任內簽訂的美墨加協定。

另外，報告表示，若美國對大陸加徵百分之十關稅引發中方反擊，雙方都將面臨損失；美國和大陸未來四年將分別損失五五○億美元和一二八○億美元。

報告指出，美國若向三國課徵高額關稅，四方都將面臨重大損失。

瑞銀認為，美國加徵關稅可能從今年九月開始分四階段實施，主要針對中國。如果中國出口美國產品中有百分之七十五被徵收百分之六十關稅，預計中國在今年的經濟增長將放緩至百分之四。