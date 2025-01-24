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川普再舉關稅大刀要俄盡快終戰 促談判「不吃軟就吃硬」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普（右）呼籲俄國盡快結束戰爭。圖為川普與俄國總統普亭（左）二○一七年七月在德國漢堡廿國集團峰會場邊會面。（美聯社）
美國總統川普（右）呼籲俄國盡快結束戰爭。圖為川普與俄國總統普亭（左）二○一七年七月在德國漢堡廿國集團峰會場邊會面。（美聯社）

美國總統川普廿二日警告俄羅斯要盡快結束俄烏戰爭，否則俄國將面臨高額關稅和制裁。

川普廿二日在社群媒體上表示，他無意傷害俄國，他熱愛俄國人民，也曾與俄國總統普亭關係良好。他說，大家不要忘記，俄國曾在二戰幫助美國贏得勝利，俄國在戰爭中失去近六千萬條生命。

川普認為，俄國經濟正在衰退，他要幫俄國和普亭一個大忙，要求俄國現在就結束這場荒謬的戰爭；川普說，戰爭只會變得愈來愈糟糕。

川普說，如果不盡快達成協議，他沒有選擇，將對俄國出口到美國及其他國家的商品實施高額的稅、關稅和制裁，「其他參與國」也別想逃。川普並未說明何謂參與國。

川普重申，若他當年是總統，俄烏戰爭永遠不會開始；川普呼籲現在就結束戰爭，並向俄國喊話，「我們可以用輕鬆的方法，或者強硬的方法」。

川普說，輕鬆的方法永遠更好；川普表示，「已經到了談判的時候，不該讓更多生命為此逝去」。

川普日前表示，烏克蘭總統澤倫斯基表達願意談判，但川普不知道普亭是否有同樣的意願，並對普亭坐上談判桌的可能性表示悲觀。川普認為，普亭不願談正摧毀俄國，他表示俄國的經濟和通膨顯示正陷入大麻煩，希望普亭能支持停戰協議。

川普也在廿一日的記者會中表示，如果普亭不願坐上談判桌，他很有可能向俄國課徵額外關稅。他去年選戰期間曾誇口說，他會在上任廿四小時內結束俄烏戰爭。

美聯社報導，美國已禁止進口幾乎所有俄羅斯商品，去年美國從俄國進口金額僅廿八億美元，包括肥料、動物飼料、錫等物資，能課的關稅很少，且俄國入侵烏克蘭以來，已遭受美國和歐洲凍結外匯存底等多項制裁。川普這項警告能否發揮效果有待觀察。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁說，俄國當局必須看看，川普終結烏克蘭戰爭的「協議」到底是什麼。克宮發言人佩斯科夫說，川普的關稅威脅不是新鮮事，「他喜歡這類做法，他上個任期就很愛這樣」。

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