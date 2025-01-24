川普行政命令連發 為關稅行動做準備

經濟日報／ 編譯陳苓任中原／綜合外電

美國總統川普截至目前宣布的關稅威脅，雖遠小於去年競選總統期間的承諾，但他在與貿易有關的行政命令中，已指示政府機關研究如何改革多項數十年來美國貿易政策所依循的法規。彭博資訊指出，此舉可能使美國與全世界之間一年數兆美元的商業活動發生全盤性的改變。

川普23日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會以視訊方式發布演說，這是他就職後首次向全球政商領袖發表演講，引起外界關注，貿易議題是重中之重。

彭博資訊報導，川普重返白宮後的36小時，接連威脅要對美國前四大貿易夥伴，包括中國大陸、加拿大、墨西哥、歐盟加徵關稅，最快下周上路。由於川普在競選時宣稱要徵收的關稅，稅率更高、範圍更廣，加上他至今尚未開徵新稅，緩和了部分批評者的最大恐懼。許多人研判關稅威脅只是談判手段。至少目前如此。

川普發布大量行政命令，下令研究如何改進貿易政策規則，這些可能會徹底改變美國與全球做生意的方式。卡托研究所副總林西科姆說：「他們基本上在為未來的關稅行動做準備」，「外界鬆了一口氣，似乎有點為時過早」。川普熱衷於開徵關稅，以提高稅收、重塑貿易流、並以此為籌碼來推動其他外交目標。

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