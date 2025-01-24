川普效應 美企加速撤出大陸 開發中亞洲是首要轉移地點

最新調查顯示，計劃撤離部分中國大陸業務、或已採取行動的美國企業急速增加，可見川普二進白宮後，地緣政治緊張局勢升級的影響。

英國金融時報（FT）報導，根據中國美國商會23日發布的年度調查，在去年，有30%的受訪者正在另尋貨物來源並試圖把製造業務遷出中國大陸（或已這麼做），比率較2020年翻倍。此次調查是針對368家中國美國商會成員企業，並於去年10月至11月完成，其中部分是在川普於11月5日贏得總統大選後所進行。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，儘管多數美國企業並未遷離，但這一趨勢無疑正在發酵，「在未來幾年，我看不到任何雙邊投資成長的理由」，「企業正透過投資其他地方，轉移或強化供應鏈」。

該調查顯示，開發中亞洲國家是美企首要的轉移地點，38%的受訪者把業務遷往該地區。美國、歐盟、日本、南韓等已開發經濟體的吸引力也提升。以產業別來看，科技業與研發團體最傾向遷移，有41%受訪者正在搬遷、或考慮搬遷。

儘管川普就職後尚未實行他最嚴重的威脅、也就是對陸貨全面加徵60%關稅，但他已揚言，若北京當局未能管制芬太尼原料，將在2月1日對陸貨加徵10%關稅。川普也已指示美國官員檢視對陸貿易關係，包括供應鏈「洗產地」以規避關稅等情事。

根據這項調查，51%的受訪者對未來美中關係惡化感到憂心，比率衝上五年來新高；美企最擔心地緣政治緊張局勢、政策不確定性及貿易爭端。

然而，仍有近半數受訪者將中國大陸列為全球前三大投資優先目的地，比率大致與去年持平；將中國大陸排除在外的公司，較新冠疫情前增加一倍多至21%，也比前次調查上升3個百分點。這也反映出在疫情肆虐過後，企業基於「風險管理」正在遷離大陸以強化供應鏈。